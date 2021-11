Modetrends winter 2021. Dit zijn de populairste truientrends voor deze winter. Photo courtesy of Celine

Zacht, warm en troostend als een innige omarming (iets waar het ons in deze tijd nog wel eens aan ontbreekt). Wat wil je nog meer? De truientrends voor herfst winter 2021 2022 zijn geweldig. Je kunt er alle kanten mee op. Ze zijn net zo ideaal voor een boswandeling als voor achter je bureau.

Modetrends winter 2021. Dit zijn de populairste truientrends voor deze winter. Leonie Hanne bij Fendi. Foto: Charlotte Mesman

Tenminste, de meeste dan, want die croptop truien en die cut-out gevalletjes, die moet je maar voor de feesten reserveren. Al hoewel Celine ze gewoon met alledaagse outfits combineert (leuk maar koud aan je buik). Met de crop top truitjes van Fendi die je met een hoge taille broek, rok of shorts draagt, kunnen we beter uit de voeten. Dat is dan meteen een stijltip: combineer crop top truien met een hoge taille.

We maakten even een overzichtje van de belangrijkste truientrends voor winter 2021, voor het geval je daar nog geen duidelijke ideeën over hebt.

De truientrends voor herfst winter 2021 2022

Maxi truien, lang en oversized

Lange vesten

Cocon vormen

Wijde coltruien

Strakke coltruitjes

Cut-out truien

Crop-truitjes

Truien met fantasie

Spencers

Kabeltruien maar ook verfijnde tricot

Kleuren: van naturel tinten tot felle kleuren die je met naturel tinten combineert

Supercool: de ragfijne tricotruitjes met superlange mouwen

Om het nog maar niet te hebben over al die supermooie tricot jurken (daarover de volgende keer meer).

Hoe draag je de truien voor winter 2021 2022?

Maxi truien kun je overal op dragen. Een leuke trend voor de jongeren is om een maxi trui met fantasie te combineren met een minirokje en kistjes of chunky boots.



Modetrends winter 2021. Maxi trui en minirokken. Onze stijltips. Topmodel Barbara Palvin bij Philosophy. Ph. Charlotte Mesman

Coltruien – oversized of strak – zijn perfecte basics voor stijlvolle maar eenvoudige outfits. Je kunt ze letterlijk overal mee combineren. Broeken, rokken, onder een oversized blazer.



Lange vesten mogen dit seizoen onder een blazer of jas uitkomen. Het is even wennen (je eerste reactie is waarschijnlijk ‘Afschuwelijk!’) maar het is wél waar.

Modetrends 2020. Trend alert. Breisels, de grote mode obsessie van dit seizoen van winter 2020 2021. Foto: Charlotte Mesman

In de mode: tricot setjes die allebei in hetzelfde materiaal en kleur zijn uitgevoerd. Op z’n retour zijn de setjes van oversized kabeltrui + shorts/onderbroek in hetzelfde materiaal die we vorig jaar veel zagen. De trend is waarschijnlijk gewoonweg té onpraktisch (al vinden we ze nog steeds supercute).

De grote kabels van vorig jaar winter zijn bovendien een beetje op hun retour. In de plaats daarvan dragen we meer verfijnde tricot. Ook de total knitwear look is een beetje uit beeld. Een tricot truitje/jurkje plus tricot broek is hot, maar we trekken de lijn niet meer zover door dat ook onze modeaccessoires in dezelfde breisels zijn uitgevoerd. Maar vind je het leuk, ga er dan voor.

Bekijk de knitwearfoto’s maar eens en laat je inspireren.

TRENDYSTYLE