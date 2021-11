Trend alert: chunky boots. Dit is dé schoenentrend van winter 2021. Foto: Charlotte Mesman

De meest geliefde schoenentrend voor winter 2021 2022 is vast en zeker de chunky boot, wat wij als ‘lompe laars’ zouden willen vertalen. Natuurlijk zijn er ook andere omschrijvingen voor. Denk aan kistjes, combat boots, platform laarsjes, stoere Chelsea boots. What’s in a name? Waar het om gaat is dat lompe enkellaarsjes, al dan niet met veters, dé ultieme wintertrend zijn. En die trend komt uit een ver verleden. We vatten het even snel voor je samen.

Er was eens een Duitse legerarts, Klaus Märtens, die met zijn (zo gaat het verhaal: niet in de strijd maar tijdens het skiën in verloftijd) verwonde enkel niet goed meer op zijn legerlaarzen kon lopen. De man ontwierp zijn eigen, zachtlederen boots, ontwikkelde ze verder samen met een vriend en verkocht het patent uiteindelijk aan de Engelse schoenenproducent Griggs die ze vanaf 1960 tot op de dag van onder de naam Dr. Martens verkoopt (dat had je ondertussen zelf al bedacht).

De schoenen waren vooral in de jaren ’70 een geweldige hit onder de ‘rebelse’ subculturen en zijn de afgelopen jaren weer enorm in zwang. Zozeer zelfs dat toonaangevende modehuizen zich eraan waagden. Think Valentino (vorig jaar al), Bottega Veneta, Tod’s, Prada en Sportmax (de jonge lijn van Max Mara). Om het nog maar niet te hebben over het echo-effect dat deze schoenentrend op de grote modeketens en de streetstyle heeft.

Chunky boots zijn een hit en iedereen kan en mag zich eraan wagen. Ongeacht je leeftijd. Voor winter 2021 2022 zien we ze in alle mogelijke versies: met of zonder veters, met hak, zonder hak, in alle mogelijke kleuren, enkelhoog maar ook tot kuithoog of zelfs overknee.

Keus te over dus. Eigenlijk zou iedereen een paar moeten hebben, want de zogenaamde chunky laarzen (om ze allemaal maar even op de grote hoop te gooien) zijn comfortabel en meestal ook nog eens waterproof. Én… ze laten zich gemakkelijk dragen.

Droegen we ze eens enkel bij spijkerbroeken of onder een minirok met netkousen voor een uitdagende punk look, vandaag de dag draag je ze ook (vooral) onder een ultravrouwelijke outfit.

Trend alert: chunky boots. Dit is dé schoenentrend van winter 2021. Photo courtesy of Sportmax

We hebben een paar stijltips voor je maar eigenlijk kun je met deze schoenentrend voor winter 2021 2022 alle kanten op. Je chunky boots draag je:

onder je oversized broek met hoge taille;

over je wijde broek of jogging pants (dus broek erin!);

onder of over je legging;

onder of over je skinny jeans;

onder je kuitlange tricot jurk;

onder je midi-jurk;

onder je minirok;

en onder alles wat je maar wilt (van je lingeriejurk party jurk tot je kokerrok).

Veel modeplezier (en comfort) toegewenst!

