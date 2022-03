Trend alert 2022: de skirt suit is het nieuwe broekpak

Modetrends lente zomer 2022. Trend alert: de skirt suit. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Heb je het eindelijk helemaal gevonden met die überchique oversized broekpakken, is het alweer tijd om te switchen. Het ziet ernaar uit dat de skirt suit het nieuwe broekpak van lente zomer 2022 gaat worden.

Modetrends lente zomer 2022. Trend alert: de skirt suit. Photo courtesy of Dior

De catwalks voor lente zomer 2022 stonden er stijf van: kleine mantelpakjes bestaande uit minirokken met korte jakjes in jaren ’60 stijl. De rokjes hebben een gracieus A-lijntje en de blazers veelal gouden knopen. Koploper is Dior maar Maria Grazia Chiuri was zeker niet de enige met deze mini mantelpakjes op de proppen kwam.

Modetrends lente zomer 2022. Trend alert: de skirt suit. Photo courtesy of Max Mara

Natuurlijk waren er wel weer variaties op het thema. Bij Max Mara bijvoorbeeld werden de korte rokjes gecombineerd met lange in plaats van korte blazers. De blazers werden open gedragen met daaronder een bandeautopje (een andere zomerhit die je kunt gaan verwachten). In plaats van tweedelige pakjes hebben we hier dus zelfs met driedelige setjes te maken.

Modetrends lente zomer 2022. Trend alert: de skirt suit. Photo courtesy of Miu Miu

Voor de jongeren die het bij het woord mantelpakje een beetje benauwd krijgen, kwam Miu Miu met interessante… uhem, daar heb je het woord weer – mantelpakjes maar dan wel in microformaat. De rokjes zijn zo minuscuul dat de voeringen van de zakken onder de zoom uitkomen.

Modetrends lente zomer 2022. Trend alert: de skirt suit. Photo courtesy of Michael Kort

Onder de mantelpakjes zien we blote benen en pumps of platte sandalen. Alleen Miu Miu gooit er nog een paar kniekousen tegenaan maar voor de rest is het allemaal vrij bloot.

Modetrends lente zomer 2022. Trend alert: de skirt suit. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Dat was ook de manier waarop de influencers en it-girls tijdens de Fashion Weeks van eind februari, begin maart hun skirt suits droegen. Want jazeker, ze werden tijdens de modeweken volop gedragen. Rigoureus met blote benen, op z’n hoogst met een paar sokken in sandaaltjes of mocassins, en dan misschien – als contrast – met een bontmuts op het hoofd. Omdat influencers nu eenmaal van het contrast houden, maar ook omdat het tijdens de modeweken berekoud was. Als je benen dan kou lijden, houd dan in ieder geval het hoofd warm, moet men gedacht hebben.

Overigens verbiedt niemand je om jouw skirt suit met pantykousen en misschien wel hoge (sixties) laarzen te dragen. Want als we zomerse temperaturen moeten afwachten voordat we ons aan deze spannende modetrend, de skirt suit, mogen wagen, dan zou er nog wel eens heel veel tijd overheen kunnen gaan.

