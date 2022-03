Heb jij je keuze uit de vele nieuwe haartrends voor 2022 al gemaakt? Al was het maar een andere haarstyling of super glossy haar. Check de trends.

11x Haartrends voor 2022: coupe fotomodel vraagt om de föhn

Er is enorm veel gaande op het gebied van de haartrends. De kapseltrends voor lente zomer 2022 doen er een extra schep bovenop. Je kunt letterlijk alle kanten. Je kunt rigoureus de schaar in je lokken zetten en voor een onstuimige laagjescoupe gaan maar je kunt het ook rustiger aanpakken. Of je helemaal op de nieuwste haarstylingstrends voor 2022 werpen. Daar komt geen schaar aan te pas. Maar laten we niet op de dingen vooruitlopen. Hier een greep uit de belangrijkste haartrends voor lente zomer 2022:

11x Haartrends 2022. Coupe fotomodel! Het wordt föhnen geblazen. Courtesy of Max Mara Resort 2022

#1 Laagjes! De jaren ’90 drukken ook in 2022 hun stempel op de haatrends. Dit vertaalt zich in wilde wolf cuts, mullets en shags, maar ook in lange gelaagde haarcoupes.

#2 Coupe fotomodel. Lange gelaagde haarcoupes gaan we in 2022 supermooi föhnen met volume en gecontroleerde bewegingen. De lange lagen omlijsten je gezicht en geven je het allure van een jaren ’90 supermodel. Think Claudia Schiffer.

#3 Face framing. Als we het over ‘omlijsten van het gezicht’ hebben, stuit je vanzelf op face framing: contrasterende haarkleuren rond je gezicht. Het is de snelste (en goedkoopste) haarkleurtrends naar een up-to-date hair look.

#4 Statement haarkleuren: baby lights maar ook intense compacte haarkleuren in alle mogelijke nuances, van natuurlijk tot rozerood, lila, grijs, groen, geel, cacaobruin.



#5 Regenboog kleuren: als we mogen afgaan op de actuele haarkleurtrends in Zuid-Oost Azië (met Zuid-Korea aan kop) dan wordt de skunk haarkleurtrend waarbij je je haar in contrasterende haarkleur ‘color blockt’, subtieler. Een veel geziene trend: geef onderste haarlokken een pastelkleurige of grijze haarkleur mee. Deze haarlokken zullen alleen gezien worden als je haar beweegt of je het opsteekt.



#6 Mooi grijs haar blijft een topper! Het mag natuurlijk zijn (wel met een zilvershampoo verfraaien) of kunstmatig.

11x Haartrends 2022. Coupe fotomodel! Het wordt föhnen geblazen. Courtesy of Versace lente zomer 2022

#7 Steil haar. We zeiden het al: het wordt föhnen geblazen. We gaan voor kunstige volumes (mede geholpen door laagjeskapsels) of juist voor superglad haar. Haarverzorging is vanwege deze trend ook weer echt een item.

#8 Klassieke bob- en lobkapsels. Halflange kapsels blijven de grote favoriet. De meest geliefde lengte zit ertussen in (kaaklengte).

#9 Middenscheiding. De favoriete scheiding is de middenscheiding. Deze scheiding is vooral supermooi bij glad geföhnd haar. Maar bobkapsels met een zijscheiding komen terug.

11x Haartrends 2022. Coupe fotomodel! Het wordt föhnen geblazen. Courtesy of Sportmax lente zomer 2022

#10 Pony’s en lokken. Ze vallen niet meer weg te denken uit de haartrends en dat geldt ook voor 2022. Elke pony mag: van kort tot lang maar chunky en onregelmatige pony’s zijn toch echt wel een trend.

#11 Glossy haar en wet looks. Wat je ook doet, je haar moet dit jaar glanzen als een spiegel. Deze trend wordt wel ‘liquid hair’ of ‘glass hair’ genoemd. Voor high gloss effecten ga je voor wet looks maar dan wel met een gel die je haar zacht laat.

Ben jij klaar voor al deze nieuwe haartrends voor 2022? Wij wel!

