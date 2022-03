Doe beauty inspiratie op de influencers bij de Milan Fashion Week

Beauty looks tijdens de Milan Fashion Week

De influencers en it-girls bij de modeweken zijn wandelende trend reports. Ze zuigen de trends op als een spons. Met andere woorden: als je een idee van de mode maar ook beauty trends voor de komende tijd wilt hebben, analyseer dan de looks van de cool kids bij de Fashion Weeks.

We zochten een aantal looks voor je uit van de Milan Fashion Week die dit jaar van 22 tot 28 februari werd gehouden. Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens.

Het eerste wat ons opvalt, is dat de middenscheiding domineert. Zelden zagen we tijdens de Milan Fashion Week een zijscheiding langskomen. De meest influencers hebben vrij klassieke haarkleuren (brunette haarkleuren zijn hot!), en anders balayage of hightlights. Een enkeling, ook onder de fashion modellen, vertoont zich met een gewaagde haarkleur als strawberry blonde of pastelroze.

De haarstyling van de it-girls bij de shows varieert van lange losse haren – steil, grungy of met nette kapperswaves – tot strak bijeengebonden haarcoupes. Knotjes zijn hot en winnen het van de paardenstaarten.

Dunne wenkbrauwen, een trend die in de lucht hangt, hebben nog geen voet aan de grond gekregen. Vooralsnog zien we vrij brede wenkbrauwen die netjes (omhoog) zijn gekamd.

De make-up looks zijn over het algemeen natuurlijk. Zelfs blush, een andere trend die volgens de professionals upcoming is, is vaak nog ver te zoeken. Lippenstift daarentegen maakt een comeback. Hier en daar duiken rode lippen in het straatbeeld op. Ook met bruin lippotlood omlijnde monden volgens de allernieuwste Y2K trends zijn een item.

Verder zien we af en toe een oogmake-up die eruit springt. Met glitter of eyeliner of met een ongewone oogschaduw als geel. Liever gek of outstanding dan klassiek, lijkt hier het motto te zijn. Iets om te onthouden als voor een speciale gelegenheid of een party.

