Zo gaan we de modekleuren het komende seizoen combineren

Modekleuren en kleurcombinaties voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Versace

Gewoonlijk beginnen we het voorjaarsseizoen met pastels en andere zachte kleuren om vervolgens richting de zomer over te stappen naar vrolijke en sprankelende tinten. Dit jaar doen we het anders. We maken een knallend begin met felle tinten en neon colors.

De nieuwe modekleuren voor lente zomer 2022. Warmrood. Photo courtesy of Dior

Verder gaan we interessante kleurcombinaties maken. Voordat we je een opsomming geven van de meest populaire combi’s nog even dit: effen kleuren hebben de overhand en total looks zijn nog steeds een grote favoriet.

Modekleuren en kleurcombinaties voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Blumarine

Maar dan nu een aantal populaire kleuren en kleurcombinaties voor voorjaar 2022:

zwart met wit;

zwart met zachtgrijs;

zwart en wit in combinatie met neutrals (!);

Modekleuren en kleurcombinaties voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Alberta Ferretti

alle kleuren roze : van bleekroze tot fuchsia;

: van bleekroze tot fuchsia; acid geel (een topkleur!);

(een topkleur!); roze en acid geel in combinatie met elkaar en/of neutrals (supermooi!);

total white (top trend voor voorjaar en zomer 2022);

(top trend voor voorjaar en zomer 2022); alle andere mogelijke total looks zoals total black en total camel, maar ook total orange, total red enzovoorts tot aan total denim toe;

zoals total black en total camel, maar ook total orange, total red enzovoorts tot aan total denim toe; felgroen;

color blocking : vibrerend oranje, knalrood, helgroen, kobaltblauw en dan in grote vlakken in combinatie met elkaar;

: vibrerend oranje, knalrood, helgroen, kobaltblauw en dan in grote vlakken in combinatie met elkaar; paars maar ook lavendel.

Modekleuren en kleurcombinaties voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Dsquared2

Nog een paar stijltips:

Modekleuren en kleurcombinaties voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Etro

natuurlijk gaan we ook fantasieën dragen: psychedelisch in eind jaren ’60 stijl, seventies prints, blommen, grafische dessins, BB-ruitjes , argyle ruiten ;

in eind jaren ’60 stijl, seventies prints, blommen, grafische dessins, , ; je haar doet ook mee: combineer een bleekgele outfit met bleekroze haar (cool!) of een lila jurk met lila haar (Valentino);

en aan je voeten: zilverkleurige en goudkleurige schoenen en laarzen voor een fonkelende finish touch.

