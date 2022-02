Britse hair stylisten voorspellen deze vijf hotte kapsel trends voor 2022

Vijf haartrends voor 2022 volgens de Londense HOB Academy. Photo @hob_academy

Als het op haartrends en trendvoorspellingen aankomt, moeten we de Britse kappers in de gaten houden. Zij staan bekend om hun avant-gardistische stijl en aanpak. Volgens hair stylist Jake Unger, Hoofd Educatie van HOB Academy, Camden, Londen, zullen sommige haarsnitten nooit uit het modebeeld verdwijnen. De bob, waves, een pony. Het zijn allemaal klassieke stijlen, alleen worden ze van jaar tot jaar anders geknipt en gestyled. Het creatieve kappersteam van de HOB Academy werkte vijf top trends voor 2022 voor ons uit. Een beter trend report kunnen we ons niet wensen!

#1 Bob it. De comeback van het bob kapsel

Vijf haartrends voor 2022 volgens de Londense HOB Academy. Photo @hob_academy

De bob is terug. Dit jaar draait het allemaal om de vernieuwing van dit kapsel. We gaan het heruitvinden. Transformeer je lokken en waag de sprong met de statement-snit van dit seizoen. Voor mensen die van vernieuwen houden en nieuwe dimensies willen toevoegen aan hun post-lockdown haar, is de bob de perfecte snit voor gezond uitziend haar. Van de populaire one-length micro-bob uit de jaren ’90 tot textured bedhead, de keuze is aan jou. Just bob it!

#2 Modern haarmatje

Vijf haartrends voor 2022 volgens de Londense HOB Academy. Photo @hob_academy

De mullet (het gehate haarmatje) duikt elke 10 à 15 jaar weer op, maar slaat nooit aan. Dit seizoen is anders! De pandemische doom & gloom mood is de perfecte voedingsbodem voor de moderne mullet. Het is een trend die korte metten met alle ellende maakt. Super edgy en anders. De moderne mullet is een hybride van de mullet en het shag-kapsel. Minder agressief en meer doorleefd, sexy en textured. Deze haarsnit vereist minder styling en is perfect voor wie op zoek is naar de nieuwe bedhead look (want die komt ook weer in de mode). Deze snit kan op maat worden gemaakt voor elke gezichtsvorm en haartextuur, maar werkt het beste in haar met een natuurlijke slag.

#3 Kort & lief pixie hoofd

Vijf haartrends voor 2022 volgens de Londense HOB Academy. Photo @hob_academy

Wil je een dramatische verandering in je hair look? Er zijn maar weinig kapsels zo tijdloos als de pixie. Dit kapsel is verrassend veelzijdig, en komt dit jaar met vele verschillende haartexturen. De iconische pixie krijgt nieuw leven ingeblazen en het is hoog tijd om er opnieuw in te schitteren. Je kunt kiezen voor een gelijkmatige haarlengte over je hele hoofd of voor een beetje lengte bovenop. De pixie snit wordt langzaam maar zeker het volgende grote ding.

#4 Pony’s

Vijf haartrends voor 2022 volgens de Londense HOB Academy. Photo @hob_academy

Pony’s, fringes, bangs, hoe je ze ook wilt noemen, ze geven je kapsel flair mee. De haartrends van dit jaar staan in het teken van doorleefde en gewild slordige texturen en voor de pony’s is dat niet anders. Een pony laten knippen is de klassieke manier om elk kapsel, ongeacht de lengte, een up-to-date look mee te geven. Een pony is bovendien perfect voor het omlijsten van het gezicht en het (ver)leggen van accenten. Houd je pony dit jaar wat langer zodat je die ultieme sexy Kate Moss-achtige look krijgt. Maar afgezien daarvan gaan we pony’s in alle vormen en lengtes zien, of het nu brow skimming of brow hide is, in 2022 gaan we ervoor.

#5 Jaren ’70 haar

Vijf haartrends voor 2022 volgens de Londense HOB Academy. Photo @hob_academy

Nu boho/festivalhaar en jaren ’70 snitten moderne klassiekers zijn geworden, wordt de zogenaamde Rachel snit (Rachel uit Friends natuurlijk) iets langer, een beetje zachter, minder zwaar en gepolijst. Laat je inspireren door de iconische Brigitte Bardot die dit kapsel undone droeg door het alleen van voren een heel klein beetje in laagjes te laten knippen.

TRENDYSTYLE