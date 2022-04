En als we ons deze Pasen eens in het (Paas)groen zouden kleden?

Eén van de grootste mode obsessies van voorjaar 2022 is de kleur groen. En als we deze Pasen eens voor (Paas)groen zouden gaan?

De modekleur groen. Streetstyle tijdens de Milan Fashion Week

Grasgroen, weidegroen, kikkergroen, geelgroen, acidgroen, smaragdgroen, goudgroen, neongroen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De modekleur groen is de nieuwe obsessie van het modevolk en de influencers. Het is dan ook een schitterende kleur die voorjaar schrééuwt!

Al sinds een paar jaar is groen een topper. Het verbaast ons dan ook een beetje dat deze kleur in het Pantone trendreport niet sterker vertegenwoordigd is. Op de catwalks maar ook in de streetstyle mode wemelt het van het groen.

Een grote favoriet is het groene broekpak. Je draagt het met een (wederom) groene top of juist met een andere felle kleur. Heel apart wordt je look als je een groen broekpak of jasje met een andere groenkleur combineert. Persoonlijk vinden wij dit net nog iets geraffineerder dan de monochrome look.

Groen met fuchsia is een andere combinatie die we dit voorjaar veel gaan zien en dragen. Groen met oranje mag ook. Die felle kleuraccenten kun je toevoegen in de vorm van een kledingstuk maar ook als modeaccessoire, bijvoorbeeld fuchsia slingbacks onder een groen broekpak of een oranje tas bij een groene jas.

Een item waar je dit seizoen ook veel plezier van zou kunnen hebben, is een groene trench coat. Zo’n item maakt werkelijk elke outfit up-to-date.

Voor een wat rustigere combinatie combineer je groen met wit of naturel tinten. Heel mooi ook zijn de groene fantasieën die bij Etro bijvoorbeeld nog eens verrijkt waren met groene pailletten. Bij Philosophy daarentegen was een groene paillettenrok gecombineerd met een beige boyish blouse die opengeknoopt werd gedragen, met daaronder een bikinitop. Een super festivallook!

Groen ook voor de avond, in de vorm van lange groengouden plisséjurken of korte smaragdgroene cocktailjurkjes.

Wat je te doen staan? Neem een duik in je kast, haal alle groene items tevoorschijn en leg dan combinaties die je nooit eerder gedragen hebt. En stap je, op je Paasbest, de wijde zonnige wereld in.

