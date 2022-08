De badmode trends voor zomer 2022 zijn waanzinnig chic

Badpakken en bikini’s voor zomer 2022. Photo courtesy of Philosophy by Lorenzo Serafini

Zoals altijd sijpelen de modetrends van de catwalks door naar de strandmode. In de badmode trends voor zomer 2022 zul je een heleboel uit de mode herkennen: korsetten, felle kleuren en monochrome looks, cut out details, bloemenprints, asymmetrische lijnen en mega-strikken (iets wat we in de bruidsmode ook tegenkomen). We lopen je even door de trends voor zomer 2022 heen.

Haute couture op het strand

Strandmode trends zomer 2022. Versace. Photos courtesy of Versace. Ph. Camille Summers-Valli

Deze zomer dragen we superchique en geklede badpakken en bikini’s. De vormgeving zou je zelfs ‘tailored’ kunnen noemen. De lijnen zijn clean en strak, de kleuren zijn effen, de bikinibroekjes hebben chique, hoge tailles, de topjes kleden mooi af. Het geheel wordt luister bijgezet door een megagrote strik of bloem op één schouder, of door een grote rand met volants, of zware schakelkettingen zoals bij Versace.

Korsetmodellen

Badpakken en bikini’s voor zomer 2022. Photo courtesy of N21

Minstens net zo gekleed als de badpakken en bikini’s met bloem, strik of volants is de swimwear met een korsetachtige top, zoals badpakken met een verstevigde bovenkant of bikinitopjes met korsetmodel. Verder gaan we opvallend veel badpakken en bikini’s met haltertopjes zien, iets waar wij alleen maar blij om zijn want die doen je schouders supermooi uitkomen!

Cut out details en draperieën

Ook heel haute couture zijn de cut out details en draperieën die we weer zowel in one als two pieces tegenkomen. Asymmetrische modellen zijn zo mogelijk nog eleganter. Ook hier zien we vooral felle effen kleuren zodat de scherpe, tailored snitten optimaal uitkomen.

Jaren ’80/90 broekjes en stringtopjes

Ben jij niet van de hoge taille broekjes en de ‘poepiechique’ badpakken met gewild preutse uitstraling, dan zijn de jaren ’80/90 broekjes misschien jouw ding. Ze hebben verstelbare strikjes op je heupen en zijn minimaal van formaat. De stof aan de voorkant kun je aanrimpelen.

Dit soort broekjes kun je combineren met stringtopjes met gekruiste bandjes of met bandjes die je meerdere keren om je bovenlijf wikkelt. Ook de omgekeerde bikinitopjes zijn weer van de partij. Vorig jaar fabriceerden we dit soort topjes nog zelf waardoor er wel eens iets buitenboord viel maar deze zomer vind je ze in kant-en-klare vorm in de badmodecollecties en natuurlijk kleden die modellen perfect af.

Bandeautopjes en strapless badpakken

Draag je liever geen bandjes dan kun je je hart ophalen aan de vele bandeautopjes (al dan niet met bloem, volants of draperieën) en de strapless badpakken.

Felle kleuren en romantische bloemenprints

Badpakken en bikini’s voor zomer 2022. Photo courtesy of Blumarine

De kleuren die we deze zomer naar het strand dragen, haken aan bij de modekleuren op de catwalks: roze, oranje, felgeel, groen, blauw, zwart. Je kent het hele gamma inmiddels wel. Daarnaast gaan we ook romantische bloemenprints dragen. De bloemetjes zijn vrij klein. Millefleurs fantasieën zijn supercool. Voor een stoere strandlook kun je je ook aan dierenprint wagen. Modellen met kraaltjes zijn deze zomer ook heel geliefd.

Wit

Een opvallende trend is witte badpakken en bikini’s, iets waar we gewoonlijk een beetje huiverig tegenover staan omdat wit kan doorschijnen. Maar de ‘haute couture’ modellen van zomer 2022 zijn gevoerd en ‘waterproof’.

En over je zwempak?

In de strandmode komen we deze zomer van alles tegen: korte en lange kaftans en netjurken, pareorokken maar ook frivole minirokjes en kleine jaren ’90 vestjes.

Strandaccessoires

Badmode trends lente zomer 2022. Photo courtesy of Luisa Beccaria

Qua accessoires houden we het minimaal maar een hoed is een must (al was het maar om je haar te beschermen). Supercool zijn nog steeds de visserhoedjes en buckethoedjes, maar ook met slappe hoeden met brede rand en een millefleurs print steel je de show. En verder zijn er altijd nog de baseball caps, klassiekers met een sportieve twist.