Dit zijn de allernieuwste spijkerbroeken trends voor herfst winter 2022 2023

Spijkerbroeken trends herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Dsquared2

Wie stiekem had gehoopt op strakke spijkerbroekjes voor de winter, komt van een koude kermis thuis. Als we afgaan op de catwalks dan gaan we volgens de spijkerbroeken trends voor herfst winter 2022 2023 opnieuw vooral wijde of anders rechte modellen dragen.

Spijkerbroeken trends herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Celine

Bij Celine, een modehuis dat de laatste jaren graag en veel spijkerbroeken de catwalk opstuurt, zagen we rechte spijkerbroeken met vrij hoge taille en korte en gerafelde pijpen, alsof de zoom was uitgelegd om de broeken net iets langer te maken, maar dan nog niet lang genoeg om de schoenen te bedekken.

Het Italiaanse modehuis Dsquared2, een topmerk als het om jeanswear gaat, speelt graag met volumes en details. Op de catwalk van de tweelingdesigners Dean en Dan Caten zagen we superwijde broeken met ultralange pijpen, een vintage look en net-niet-scheuren voorbijkomen, maar ook donkerdere spijkerbroeken (en blouses) die geheel uit lapjes bestonden.

Spijkerbroeken trends herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Dsquared2

Dit modehuis kwam bovendien met een opvallend accessoire dat van iedere jeans iets bijzonders maakt: een ceintuur in lichte krulwol!

Ook bij Versace kwam met een spijkerbroek die licht, lang en wijd was, al is de taille daar – net zoals bij Dsquared2 – wel al aan het zakken.

Spijkerbroeken trends herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Versace

Langzaam maar zeker gaat die lage taille volgens ons dan toch doorzetten, ook al blijft het voorlopig nog even zwabberen tussen hoog en laag.

Zo breekt Missoni bijvoorbeeld weer eens een lans voor wat rechtere jongensachtige modellen met middelhoge taille.

Strakke broekjes zitten er dus volgens de modeontwerpers (nog?) niet in maar lagere tailles komen volgens ons in zicht. Goed om te weten als het tijd is voor een nieuwe spijkerbroek.