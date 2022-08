Dit kun je doen tegen ingegroeide haartjes door ontharen

Ontharen en de zomer gaan hand in hand. Helaas gaat het niet altijd van een leien dakje. Eén van de klassiekers is: ingegroeide haartjes. Haartjes die in de huid zitten opgesloten. Behalve dat het geen fraai gezicht is, kunnen ze ook irriteren, ontsteken en zelfs infecteren. Dit wil nog wel eens gebeuren in die lichaamszones die snel wat vochtig zijn zoals je oksels of je liezen, omdat bacteriën juist die omgevingen opzoeken.

Eigenlijk is er maar één ding dat je kunt doen om ingegroeide haartjes te voorkomen, en dat is scrubben.

Scrub je huid één keer per week om opeenhoping van dode huidcellen te voorkomen. Hierdoor krijgen lichaamshaartjes de kans om ongestoord te groeien. Je kunt je huid het beste tijdens het douchen of baden scrubben. Het is altijd beter om je huid vochtig dan droog te scrubben omdat dit zachter is voor je huid.

Sommige mensen scrubben vlak voor het ontharen. Het is een kwestie van je huid kennen. Wat bij de één goed werkt, kan bij de ander een hoop ellende geven. In ieder geval is het veiliger om je huid drie tot vier dagen ervoor te scrubben. Door het scrubben gaan de haartjes recht overeind staan waardoor ze gemakkelijker te verwijderen zijn. Het scrubben maakt ze bovendien zachter en daardoor het ontharen milder.

Scrubben voorkomt niet alleen ingegroeide haartjes maar bevrijdt ook haartjes die dreigen in te groeien uit hun benarde onderhuidse positie.

Heb je geen scrub in huis, dan kun je er zelf een maken van (olijf)olie en zout. De klassieke schrubhandschoen is ook een optie. In dat geval is het wel belangrijk om hem goed schoon te houden.

Ingegroeide haartjes kun je proberen los te weken met water met zout. Laat het zoutwater een paar minuten intrekken zodat de huid kan uitdrogen en het haartje zich gemakkelijker laat verwijderen. Op delicate plekjes zoals je liezen kun je je ingegroeide haartjes ook behandelen met kompressen met kamille. De huid wordt hierdoor zacht waardoor het haartje zich gemakkelijker laat bevrijden.

Ben je meer van de kant-en-klare middeltjes, kijk dan eens naar de zogenaamde ‘grown-in’ lotions en serums. Deze producten zijn speciaal ontwikkeld om ingegroeide haartjes tegen te gaan.

Behalve met ingegroeide haartjes kun je, ondanks al je goede voorzorgsmaatregelen na het ontharen ook met folliculitis te maken krijgen: je huid laat dan na het ontharen rode puntjes, al dan niet met een witte kern, zien.

In dat geval zijn de haarzakjes ontstoken. Meestal trekken deze puntjes of puistjes vanzelf en binnen één of twee weken weg. Het is het beste om er geen vette crèmes op te smeren. Dek de huid ook niet af met pleisters of verband en kom niet aan de puistjes. Was je met water en zeep en droog je goed af.

Heel belangrijk om irritatie zoveel mogelijk te voorkomen is ook een goede hygiëne, zowel voor als na de ontharing:

Zorg ervoor dat je instrumenten – scheermesje, scheerapparaatje – schoon zijn.