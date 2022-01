Modetrends 2022. De toptrends voor het nieuwe jaar? Minirokken en lage tailles (en nog veel meer)

Als er één innoverende collectie op de catwalks voor 2022 te zien was, dan is dat die van Miu Miu. Let op! Deze collectie gaat de mode trends voor het nieuwe jaar zetten!

Trend alert: de lage taille komt terug. Modecollectie Miu Miu lente zomer 2022. Photo courtesy of Miu Miu

De nieuwe modecollectie van Miu Miu voor zomer 2022 maakt ons uitzonderlijk hebberig! De crop tops worden (zo mogelijk) nog kleiner en de tailles zakken flink. Dit worden gegarandeerd top modetrends voor 2022.

De modeshow van Miu Miu, in Palais d’Iéna in Parijs, showde op de laatste dag van de Paris Fashion Week, tevens de allerlaatste dag van deze modeweken-cyclus (in volgorde: New York, Londen, Milaan en Parijs). Het was meteen ook één van de meest verfrissende en innoverende modecollecties voor zomer 2022 die we de afgelopen modeweken gezien hebben (en dat zegt wat als je op de allerlaatste dag showt).

Miuccia Prada doet het na het Covid-tijdperk net even anders. Ze neemt de klassieke kantoorkleding en dresscodes op de werkvloer op de schop.

De uitgangspunten blijven hetzelfde maar de proporties zijn, ongewoon, jong en soms zelfs hilarisch. Alsof ze ons wil zeggen dat we het leven en onszelf niet zo serieus moeten nemen en het er maar een beetje van moeten nemen. De ontwerpster voegt zelfs een drupje ‘sexiness’ aan haar collectie toe, iets wat we in geen tijden gezien hebben, maar wat wel een rode lijn in de komende zomercollecties is.

Mantelpakjes, broekpakken, blazers. Miuccia Prada trekt alles uit zijn proporties. Leidraad in deze nieuwe zomercollectie is de lage taille voor broeken en rokken (!).

Blazers zijn oversized of superkort, rokken worden laag op de heupen gedragen en met stoere ceintuurs op z’n plek gehouden, crop tops laten enorme stukken bloot middenrif zien, het klassieke blauwe overhemd worden geshowd met een plooirok die hoog op het dijbeen is ‘afgeknipt’, een lange, klassieke plooirok in leer wordt met bijbehorend leren jack gepresenteerd (zie hier een ultramoderne versie van het mantelpakje) en een halflange trench onthult een minuscuul ‘mantelpakje’ waarvan de top bestaat uit niet meer dan een bandeau-topje met riem (!).

Voor degenen die niet van rokken houden, komt Miuccia met baggy pants of – voor een iets gekledere versie – met kuitlange rokken in kabelknits met – wederom – een lage taille.

Onder al deze uitzonderlijke, hebberig makende outfits dragen de modellen loafers, puntige mocassins, sneakers of dichte, hooggehakte schoentjes met daarin zonder uitzondering kuithoge, ragfijne mannensokken met ribbels in zachte garen.

Bekijk de catwalkfoto’s maar van deze nieuwe zomercollectie voor zomer 2022 van Miu Miu maar eens en laat je nu al inspireren! Die lage taille spreekt ons wel aan :-) Enne, waarom zou je wachten tot het zomer is?

