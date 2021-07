Fashionista’s opgelet! Loop vooruit op de modetrends voor 2022! Photo: courtesy of Stella McCartney

Eigenlijk zouden we je moeten updaten over de allernieuwste modetrends voor najaar 2021 (wij hebben het materiaal al binnen) maar wie heeft daar nu zin in? De zomer moet zo ongeveer nog beginnen! In plaats van de allernieuwste wintercollecties 2021 geven we je liever alvast een glimp mee van de allerallernieuwste collecties en modetrends voor lente 2022. Weet je direct waar je in de zomeruitverkoop naar moet zoeken!

Neem bijvoorbeeld de collectie van Stella McCartney voor voorjaar 2022. De mood is ‘cyberpunk‘ en alles draait om innovatieve materialen, technische details, grote volumines en korte, strakke silhouetten. Het is een nostalgisch-futuristische collectie met invloeden van de muzikale subculturen uit de jaren 2000, gemixt met die van digitale jonge generaties van nu.

Fashionista’s opgelet! Loop vooruit op de modetrends voor 2022! Photo: courtesy of Stella McCartney

De scherpe snitten worden verzacht door fluo kleurtjes als limoengeel, sorbetgeel, orchidee, sinaasappel en fel blauw. Voeg daar zilverglitter en hoogglans zwart aan toe en je krijgt een technologisch geheel.

Super-cyperpunk zijn de gigantische broeken met overdreven A-line in rave-stijl en de bijna schandalig korte, strakke jurkjes. Let ook op de korsetten in scuba materialen! Opschriften als ‘Smile’ en ‘Keep on Smiling’ die als schaduwen op de fluo tinten opduiken, zorgen voor een psychedelische touch.

Er valt zoveel over deze (zoals altijd bij Stella) dier- en ecovriendelijke collectie te zeggen. De vormen en materialen zijn op z’n zachtst gezegd ongebruikelijk en daardoor enorm vernieuwend en inspirerend. Hetzelfde geldt voor de mode accessoires voor lente 2022. Er zijn zoveel noemenswaardige details, zoals de puntige slingbacks en de sandalen met plateauzolen. Of de futuristische zonnebrillen.

Bekijk de foto’s van de collectie van Stella McCartney voor lente 2022 en laat het allemaal bezinken. Verbreed je modehorizon. Laat je inspireren en loop vooruit op de allernieuwste modetrends voor 2022.

