Modetrends 2021. Zo kleden de influencers bij Max Mara zich. Links: Caro Dauro, rechts: Xenia Adonts. Photo: courtesy of Max Mara

Max Mara neemt ons voor de Resort collectie voor zomer 2022 mee naar het zonovergoten en romantische Italiaanse eiland Ischia waar de rijkeluisdames in de jaren ’50 ‘uitrustten’ van hun luxueuze shopping in Parijs en het seintje van de kleermakers aldaar afwachtten dat hun garderobe klaar was.

Modetrends 2021. Zo kleden de influencers bij Max Mara zich. Nicky Hilton bij Max Mara. Photo: courtesy of Max Mara

Tegen deze achtergrond moet de allernieuwste Max Mara collectie – die qua vormen en lijnen knipoogt naar de jaren ’50 – gezien worden. Max Mara mag voor de allernieuwste collectie dan een nostalgisch vintage sausje gekozen hebben (let wel: de collectie is alles behalve antiek maar eerder zò vintage dat het modern wordt), de creaties waarin de genodigden waren ‘zomer 2021’ ten voeten uit.

Modetrends 2021. Zo kleden de influencers bij Max Mara zich. Viktoria Rader bij Max Mara. Photo: courtesy of Max Mara

Het exclusieve gezelschap dat zich op Ischia verzamelde om zich in de zilte zeelucht – gezeten op strandstoelen en ligbedden – aan de MM Resort collectie te vergapen, was een lust voor het oog.

Onder de genodigden waren Nicky Hilton en moeder Kathy, beiden in het lang; Nicky in zeegroen, Kathy in kobaltblauw. Influencers Caro Daur en Leonie Hanne vertoonden zich in een essentieel total white. Beide Instagrammers kozen voor een witte oversize broek met witte top. Die van Caro was strapless, die van Leonie met spaghetti-bandjes.

Modetrends 2021. Zo kleden de influencers bij Max Mara zich. Leonie Hanne bij Max Mara. Photo: courtesy of Max Mara

Modetrends 2021. Zo kleden de influencers bij Max Mara zich. Xenia Adonts bij Max Mara. Photo: courtesy of Max Mara

Influencer Xenia Adonts combineerde een witte blazer met zwarte shorts, een altijd-goed combinatie voor feestelijke (maar ook officiële) gelegenheden. Viktoria Rader koos voor een zwart-met-witte print. Heel stijlvol was de look van influencer Mary Leest die zich vertoonde in een rechte witte broek met hoge taille en een parelgrijze blouse met pofmouwen en gigantische strik. De dieprode, bijna zwarte lippenstift gaf de look een extra glamour touch.

Modetrends 2021. Zo kleden de influencers bij Max Mara zich. Mary Leest bij Max Mara. Photo: courtesy of Max Mara

Bekijk de foto’s maar eens en steek mode ideeën op van de meest gevraagde influencers van het moment.

Eén dingetje kunnen we alvast van ze leren: ga niet overmatig zonnen voorafgaand aan een party, zeker niet als je verwacht dat er een fotograaf rondloopt. Glim en zonschade valt met geen poeder weg te werken :-)

TRENDYSTYLE