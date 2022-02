Deze jaren ’90 modetrends gaan we het komende seizoen (weer) dragen. Photo courtesy of Blumarine

Wie presenteert zich vandaag de dag nu nog – zoals Kate Moss eens – en plein public in een ultradoorzichtige jurk zonder beha en met een zwart slipje in zicht? Niemand toch? Maar in de jaren ’90 vonden we het prachtig. We gingen dan wel niet zo over de straat, maar iedereen zal in de tijd toch wel een broek met lage taille, een minirokje of een naveltruitje gedragen hebben.

Ga jij straks ook (weer) aan de minirok met leren jack? Photo courtesy of Prada

Die spannende tijden zijn weer terug in de mode. De modetrends voor lente zomer 2022 liegen er niet om. Als het aan de dames en heren modeontwerpers ligt, gaan we het komende seizoen een heleboel huid showen. Preutsheid is bepaald niet het sterke punt van de modecollecties voor 2022.

Gaat dit je een tikkeltje te ver dan zijn er gelukkig ook andere jaren ’90 modetrends die meer gekleed zijn. Denk aan de comeback van het zwartleren bikerjack en de varsity jackets of van de total pink look, een trend (think Paris Hilton maar ook Lady Diana) die we het komende seizoen heel veel gaan zien.

Trend alert: de lage taille komt terug. Modecollectie Miu Miu lente zomer 2022. Photo courtesy of Miu Miu

We zetten een aantal comeback modetrends uit die happy jaren ’90 voor je op een rijtje:

Nude look à la Kate Moss

Slip dresses (geen nieuwigheid, we dragen ze al verschillende seizoenen)

Broeken en rokken met lage taille (toptrend!)

Slipje dat boven je taille uitkomt

Minirokjes

Deze jaren ’90 modetrends gaan we het komende seizoen (weer) dragen. Photo courtesy of Blumarine

Vlinders als detail

Modeaccessoires met strass

Total pink à la Paris Hilton

Zwartleren bikerjack

Grunge/rock mood

Mini-jurkjes met pailletten

Cut out modellen

Naveltruitjes

Varsity jackets

Dr. Martens boots (of anders vintage legerkistjes)

Boyband T-shirts

Jaren ’90 haarklemmen (claw clips)

Heb jij je keuze al gemaakt?

TRENDYSTYLE