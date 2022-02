Bedhead of badhead? De hair looks voor 2022 zijn stout en rebels

De comeback van de jaren ’90 – think laagjeskapsels en grunge looks – maar ook de pandemie hebben veel in ons los gemaakt, ook op kapselgebied.

Kapsel trends 2022. Hair Sally Brooks, London. Make-up Violet Zeng. Photo Denis Robinson. Photo courtesy of @brookshair @sallybrookshair

Bij een nieuw kapsel of een nieuwe haarstijl komen verschillende dingen kijken. Fantasie, een goede kapper maar vooral ook moed. Het vergt lef om met een totaal ander hoofd voor de dag te komen.

Vòòr het uitbreken van de pandemie ontbrak die moed ons nog wel eens. We bleven vaak jarenlang achtereen hangen in hetzelfde kapsel. Toen kwamen de lockdowns en opeens werd onze kappersroutine doorbroken. Of we het nu wilden of niet, we werden met ‘ander’ haar geconfronteerd. Het werd langer, kreeg een uitgegroeide en doorleefde look, een andere kleur.

Door de pandemie kwamen we ook in een periode van zelfreflectie terecht. Tijdens lockdowns waren we meer dan ooit op onszelf teruggeworpen en tegelijkertijd realiseerden we ons dat niets in het leven zeker is.

Als je dit allemaal op een hoop gooit, dan zal het je niets verbazen dat de kappers wereldwijd momenteel met een veel moedigere cliëntèle dan voorheen te maken hebben. De mensen leggen meer lef aan de dag, durven ineens van lang naar kort haar te gaan of over te stappen op een totaal andere look.

Na alle ellende die we hebben meegemaakt, is ons kapsel natuurlijk nog wel belangrijk maar we kunnen beter relativeren. ‘Ach, het is maar haar, het groeit terug.’ Het voelt zelfs goed om er de schaar in te zetten. Alsof we iets achter ons laten, of alsof de rebel na die drukkende tijden in ons een beetje bovenkomt.

Deze atitude reflecteert zich in de haartrends voor 2022. Er is letterlijk een explosie aan bob kapsels en pixie cuts. Onvervaard laten we de schaar in ons haar zetten. Van haarmatjes (mullets) of statement pony’s schrikken we niet meer. Sterker nog, we zien de lol ervan in en zijn niet bang om ermee te experimenteren.

Hetzelfde geldt voor de hair styling. Denk bijvoorbeeld aan de terugkeer van bedhead hair. Grungy is cool, en gewild slordige manen zijn stoer en trend. De laagjes geven het geheel beweging. Want natuurlijk gaan we niet in ons slaapkamerhaar de deur uit. Een bedhead vraagt om een goed model in je haar en de juiste haarstylingsproducten.

Weet je niet goed wat je hierbij moet voorstellen? Bekijk dan de creaties van Sally Brooks van Brooks & Brooks, top hair stylisten uit Londen. In Sally Brooks’ collectie Unmanufactured zien we natuurlijke, rauwe kapsels met een spannende bedheads feeling zoals we die volgens de haartrends voor 2022 gaan zien. De natuurlijke textuur van het haar komt tot zijn recht, en ook onze (stoute) spirit.

Sally Brooks ontwierp schitterende hair looks die inspireren. Wellicht trekken ze ook jou over de streep om die rebel in jouw tevoorschijn te halen en voor een compleet ander kapsel te gaan.

