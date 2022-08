Je hebt het vast zelf al gezien: grafisch groen is viral. Het is de meest geziene fantasie voor zomer 2022. Een absolute modehit, kun je wel zeggen.

Modetrend zomer 2022: grafisch groen is viral! Foto ADVERSUS

Opeens is de groen met witte grafische fantasie overal! We zien ‘m terug op jurken, blouses, blazers, broeken. Het is dé print van zomer 2022.

Tijdens de Pitti Uomo modevakbeurs in Florence bleken vooral de lange jurken met deze zomer-2022-hit-print heel geliefd. We zagen er jonge maar vooral ook wat minder jonge dames in flaneren. De jurken laten zich enorm eenvoudig dragen. Op zich vormen ze al je look. Eronder draag je een paar witte sneakers, H-sandaaltjes of Birkenstocks en klaar ben je.

Qua tassen mag bij zo’n fantasie ook alles, al hebben wit, zwart en naturel mode accessoires bij deze groen-witte print de voorkeur. Een serie kettinkjes van verschillende lengtes en met bedels doet het deze zomer ook nog steeds goed.

Ben je niet van de jurken maar vind je zo’n groen-witte fantasie wel iets, dan zijn er altijd nog de blouses en blazers. Ook die laten zich goed met wit of zwart combineren.

Je ziet het, de succesformule is heel eenvoudig. Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.