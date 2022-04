Als felle modekleuren je gaan tegenstaan, zijn er altijd nog sorbet tintjes

Er komt een moment waarop die al die neon en acid modekleuren (al was het maar tijdelijk) je de keel uithangen. Dan is het tijd voor lieflijke sorbetkleuren en poedertinten.

Modekleuren lente zomer 2022. Sorbetkleuren en nudes

Wie heeft er op dit moment niet een mode-item (of wat) in het knalgroen, oranje, fuchsia of acidgeel in de kast hangen? We durven er iets om te verwedden dat je tenminste één kledingstuk in een knallende modekleur hebt. Wij hier op de redactie zijn op dit moment totaal in de ban van Kermit-de-Kikker-groen.

Maar er komt een moment dat je al die felle kleuren even niet meer wilt. En dat hadden de modehuizen al voorzien. Ze hebben daarom de allesoverheersende, schreeuwende modekleuren handig afgewisseld met zachte poedertinten en de lekkerste sorbetkleurtjes.

Denk aan de beeldige frozen tintjes van perzikijs, bosbessenijs en aardbeienijs. Denk ook aan goudachtige poederkleuren, aan beigetinten met een likje honing. En aan Very Peri, die paarsblauwe modekleur van het jaar 2022, met een heleboel wit erdoor zodat je een soort chalky lila kleur krijgt.

De pastels (als je je ze zo mag noemen) voor 2022 zijn geraffineerd en überchic. Ze worden zo mogelijk nog delicater door de materialen die vaak ragfijn en soms zelfs doorzichtig zijn.

Opvallend is de combinatie van de pastels en nudes met een detail in een felle kleur, bijvoorbeeld zachtroze met een fuchsia detail, of nude met een acidgeel detail. Deze details zijn op zich al in de kledingstukken verwerkt, zoals een zachtroze jurk met felroze bandjes, maar je kunt deze kleurcombinaties natuurlijk ook zelf leggen.

Stijlideeën: draag een nude trench coat over een acidgele jurk, combineer een sorbetroze jurk met een acidgeel sandaaltje, draag een oranje tanktop onder een bleekroze mannenpak.

Een andere, süperstylish 2.0(22) combinatie is: pastels, sorbettinten en nudes met fonkelende pailletten, in het zilver, goud of… in felle kleuren!

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

