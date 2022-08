3x Modehits voor zomer 2022 die wij niet hebben zien aankomen

3x Modetrends voor zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

De trendvoorspellingen voor de mode die we aan het begin van het seizoen doen, komen van de catwalks en de streetstyle mode die we tijdens de Fashion Weeks voorbij zien komen. Maar er zijn altijd modetrends die onverwacht opduiken. Zo ook voor zomer 2022. We lichten drie onverwachte modetrends die inmiddels enorme hits zijn geworden uit. We zagen ze onder meer op de Pitti Uomo modevakbeurs in Florence voorbijkomen.

De spijkerbermuda

3x Modetrends voor zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Zo is er opeens een explosieve terugkeer van de spijkerbermuda zoals we die in de jaren ’80 en ook 2000 droegen. Topmodellen en Tiktokkers gaan er massaal mee aan de haal. Het is een supercoole trend om zelf ook mee te experimenteren. Oude en vergeten spijkerbroeken komen hier goed van pas. Zet de schaar erin en je hebt een up-to-date modelook.

De flirtblouse

3x Modetrends voor zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Een andere trend is de flirtblouse, dat is: de wijde blouse die je geknoopt draagt met daaronder een stukje blote buik, of juist open over een hemdje of topje. Deze blouse laat zich met werkelijk alles combineren: minirokjes, lange rokken, wijde broeken, spijkershorts.

H-sandaaltjes

3x Modetrends voor zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Een andere modehit voor zomer 2022 is het H-sandaaltje. Opeens is het overal, en draagt iedereen het. Het origineel is de Oran sandaal van Hermès maar deze zomer zijn er talloze dupes van te vinden. Een beetje schoenenwinkel of schoenmerk heeft dit soort platte sandaaltje met bovenstuk in H-vorm. Met deze sandaaltjes ben je in-trend én stijlvol. De modepeopletjes zweren erbij.