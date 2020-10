Verknocht aan je vissershoedje? Blijf het vooral dragen. Visserhoedjes zijn nog steeds top. Tijdens de Milan Fashion Week van afgelopen september zagen we ze met name op de hoofden van de fashion modellen. De modeontwerpers zijn inmiddels alweer op zoek naar nieuwe alternatieven voor dit modeaccessoire. De petten en hoeden herfst winter 2020 2021 zijn modieus, hip en ook een beetje gek! Het allergekst (maar wel supercool) waren de hoofddeksels bij Moncler Richard Quinn. Daar zagen we een soort ‘leeuwenmanen’ in allerlei kleuren rond de hoofden van de modellen. Alsof het nog niet genoeg was, waren de manen afgezet met grote kristallen!

Bij de andere modehuizen zagen we klassiekere hoofddeksels. Geen vissershoedjes, maar wel petten en hoeden die je qua model vast zult kennen. Hoeden met brede randen, baretjes met jongensachtige flair, torerohoeden (ja, echt!), keurige retro hoedjes met een jaren ’50 feeling, beanies (dopmutsjes) en gebreide mutsen.

Hoofdtrend voor herfst winter 2020 2021 is: stem je pet of hoed qua stijl, kleur en fantasie af op de rest van je outfit. Kortom, we gaan weer matchen!

Een schoolvoorbeeld daarvan zagen we bij Kenzo waar zuidwesters en regenjassen dezelfde fantasie hadden. Ook bij Max Mara waren de mutsen (wollen dopmutsjes) afgestemd op de klassieke lange jassen.

Ons favoriete hoofddeksel is echter de grof gebreide muts die we bij Dolce&Gabbana spotten en die met een gebreid pakje werd geshowd. Hoezo op elkaar afgestemd?!

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren. Je kunt deze petten en hoeden gelijk dragen! Ze geven je outfit een instant boost (en bezorgen jouw een goed humeur én een warm hoofd).

