Mode-idee zomer 2022: update je look met een sjaaltje of bandana

Bandana’s, sjaaltjes en boerenzakdoeken voor zomer 2022. Foto; ADVERSUS

Eén van de mode accessoires waar we in de zomer niet zonder kunnen, is een hoofddeksel. Als de zon brandend heet is, heeft je haar bescherming nodig. Dat kan een hoedje zijn, of – zoals de allernieuwste modetrends voor zomer 2022 – ook een bandana of een sjaaltje dat je om je hoofd knoopt.

Bandana’s, sjaaltjes en boerenzakdoeken voor zomer 2022. Foto; Charlotte Mesman

De afgelopen jaren heeft een modehuis als Dior al veel met bandana’s en sjaals gespeeld. Het maison stemde daarbij de fantasieën af op de rest van de look. Daarna kregen we de trend van de vissershoedjes die overigens nog steeds hot zijn. Maar die bandana/sjaaltjes trend is óók blijven hangen.

Bandana’s, sjaaltjes en boerenzakdoeken voor zomer 2022. Foto; Charlotte Mesman

Tijdens de Fashion Weeks zagen we ook voor zomer 2022 sjaaltjes en zelfs de ‘boerenzakdoek’ langskomen. Natuurlijk legden we weer één en ander voor je vast.

Bandana’s, sjaaltjes en boerenzakdoeken voor zomer 2022. Foto; Charlotte Mesman

Want zo’n sjaaltje of bandana is een supereenvoudige oplossing om je zomerlook te updaten of gewoon eens een andere twist mee te geven. Iedereen heeft nog wel ergens een sjaaltje liggen waarmee je creatief mee aan de slag kunt.

Bandana’s, sjaaltjes en boerenzakdoeken voor zomer 2022. Foto; Charlotte Mesman

Je kunt het op verschillende manieren om je hoofd binden. Je kunt er een chique Grace Kelly look mee creëren, of een seventies look, of – met zo’n boerenzakdoek – een romantische, meisjesachtige look. Je kunt het sjaaltje ook om het elastiek van je paardenstaart draaien om er een elegante ‘Versace’-look van te maken.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.