De mode van Michael Kors is klaar met pantoffels. Vanaf nu gaan we weer leven!

De boodschap die Michael Kors met zijn nieuwe mode collectie voor winter 2022 2023 afgaf, is simpel: we gaan weer een echt leven leiden; we gaan ons weer echt kleden!

Michael Kors mode collectie winter 2022 2023. Photo courtesy of Michael Kors

Michael Kors stelt zich zo voor dat we volgend jaar winter onze avonden buitenshuis doorbrengen, in het theater, in het restaurant of op party’s. Deze optimistische kijk op de toekomst komt in zijn nieuwste modecollectie voor winter 2022 2023 tot uiting.

Michael Kors mode collectie winter 2022 2023. Photo courtesy of Michael Kors

Tijdens de New York Fashion Week presenteerde de Amerikaanse ontwerper dan ook geraffineerde ‘buitenshuis’-outfits waarin je je in de chiqueste en meest exclusieve gelegenheden kunt vertonen.

Michael Kors mode collectie winter 2022 2023. Photo courtesy of Michael Kors

Op de catwalk zagen we veel monochrome outfits, tonsuurton, voorbijkomen. Als het aan Kors ligt gaan we ons (ook) volgend jaar winter van top tot teen hullen in cameltinten, maar ook in het mosterdgeel, in het vitaminisch oranje en in zachtgrijs.

Michael Kors mode collectie winter 2022 2023. Photo courtesy of Michael Kors

Ultravrouwelijke mantelpakjes met korte rokken worden afgewisseld door broekpakken met stoere ruiten en een androgyne look. De blazers worden nonchalant over de arm gedragen.

Andere opvallende items: leggings, hoge laarzen, puntige pumps, cut-out crop tops, coltruien en brede ceintuurs (laat je er nu al door inspireren!).

Michael Kors mode collectie winter 2022 2023. Photo courtesy of Michael Kors

De avondjurken – want die gaan we ook weer dragen! – kleden slank af, hebben cut-out details en zijn bezaaid met pailletten.

Michael Kors mode collectie winter 2022 2023. Photo courtesy of Michael Kors

Michael Kors mode collectie winter 2022 2023. Photo courtesy of Michael Kors

Maar topstukken, key items, in deze wintercollectie zijn volgens Michael Kors de winterjassen. Je winterjas is je visitekaartje, meent Kors. Op de catwalk zagen we beeldige tailored wintermantels, geïnspireerd door Marilyn Monroe, voorbijkomen. De boodschap is duidelijk: we gaan het huis weer uit en we gaan ons weer kleden. Trek je mooiste winterjas aan en ga erop uit. Laten we daar nu direct mee beginnen.

TRENDYSTYLE