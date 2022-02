Je haar elke dag wassen of niet? Het blijft een dilemma

Je hebt het je vast wel eens afgevraagd: is het schadelijk voor je haar om het elke dag te wassen? Het antwoord is nee, maar…

Sommige mensen wassen hun haar elke dag, anderen eens per week. Maar wat is nu goed? En is het schadelijk voor je haar als je het elke dag wast?

De experts zijn er nog niet uit. Er zijn experts die menen dat je je haar gerust elke dag kunt wassen zolang je maar milde en kwalitatief goede producten gebruikt. Shampoo heeft geen invloed op de structuur van je haar, zou je haar niet verzwakken en zou de talgproductie niet beïnvloeden.

Maar er zijn ook deskundigen die menen dat je haar kan uitdrogen als je het dagelijks shampoot omdat het de natuurlijke oliën van je haar verwijdert. En hoe droger je haar, hoe gemakkelijker het breekt. Ook zou veelvuldig wassen je hoofdhuid kunnen irriteren of de talgproductie uit balans kunnen brengen. Deze experts adviseren soms zelfs om in geval van normaal (dus niet vet) haar een wasbeurt zo lang mogelijk uit te stellen, of anders het om de twee of drie dagen te wassen. Alleen mensen met heel fijn haar of mensen die in vochtige landen wonen, zouden volgens die experts elke dag hun haar moeten wassen.

Hoe vaak (of weinig) je je haar ook wast, waar de experts het over eens zijn, is dat alles staat en valt met de keuze van je shampoo. We zeiden het al: de kwaliteit van je shampoo is fundamenteel. Als die goed is, kun je bij wijze van spreken je haar elke dag wassen.

Het geheim is hier om een shampoo zonder sulfaten te kiezen. Sulfaten (SLS en SLES) worden aan shampoo toegevoegd vanwege hun reinigende en schuimende werking maar ze kunnen je hoofdhuid aantasten en dientengevolge de kwaliteit van je haar beïnvloeden. Een gezonde hoofdhuid is nog altijd de voedingsbodem voor gezond haar.

De meeste shampoos bevatten sulfaten. Je hebt grote kans dat ze ook in jouw shampoo te vinden zijn. Check de ingrediëntenlijst maar eens op sodium lauryl sulphate (SLS) en sodium laureth sulphate (SLES). Overigens is SLES minder irriterend dan SLS, dus als je dan moet kiezen tussen twee kwaden, ga dan voor SLES. Voelt je hoofdhuid na het wassen strak aan, dan is SLES toch nog te heftig voor je, en is een sulfatenvrije shampoo jouw ding.

Belangrijker dan de vraag hoe vaak je je haar moet wassen, is dus de vraag welke producten je gebruikt. Verder zal de frequentie van je shampoobeurten ook afhangen van de omstandigheden. In de zomer bijvoorbeeld wassen we ons haar vaker dan in de winter, chloor en zeewater moeten altijd in ieder geval uitgespoeld worden, en als je veel transpireert of veel sport zul je je haar ook vaker op een shampoobeurt trakteren.

Een voordeel van je haar wassen, is overigens dat je de hoofdhuid masseert. Gebruik verder altijd een conditioner na het wassen en een thermoprotector als je föhnt of de steiltang gebruikt. Bij gezond haar moet de focus niet zozeer op het reinigen van je haar liggen maar vooral op hydrateren! Spoel je shampoo uit met lauwwarm water en wrijf je haar niet droog maar dep het met een katoenen of linnen handdoek of, beter nog, een oud T-shirt.

