Met deze neon fuchsia modekleur is het deze lente scoren

Modekleuren lente zomer 2022. Neonfuchsia

Eén van de hotste modekleuren voor lente zomer 2022 is fuchsia. Al sinds een paar seizoenen is roze een geliefde kleur, maar dit jaar dragen we deze kleur in zijn meest extreme versie: neon.

Neon fuchsia is een geweldige kleur: sterk, vrolijk, vrouwelijk maar minder ‘zoetsappig’ dan roze. Voor een up-to-date power look draag je deze kleur van top tot teen. Dat kan een broekpak zijn of een skirt suit, maar je kunt natuurlijk ook zelf combinaties leggen met meerdere items in deze kleur nuances.

Volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2022 mag je bij je knalcombinatie nog een andere kleuraccent in een eveneens felle kleur halen. Juist dat kleuraccentje voeg die eigentijdse twist aan je look toe.

Denk hierbij aan een paar acidgroene schoenen. Neonfuchsia en acidgroen is op dit moment ontzettend populair. Ook de combinatie neonfuchsia met oranje is een topper.

Ben je niet zozeer van de neonkleuren dan kun je ook voor Barbieroze kiezen. Een Barbieroze broekpak, een Barbieroze blazer of enkelweg een Barbieroze top bij naturel tinten. Hoe je roze ook draagt, je scoort er dit seizoen mee.

Zelfs met zachtroze kleuren kom je goed weg. Het kan dan weer heel erg mooi om die met een felle kleur te combineren, zoals met feloranje.

Je ziet het, de kleurcombinaties zijn legio. Het is even een mind switch maken naar opvallende, vrolijke en kleurrijke looks. En daarvoor hoef je echt niet te wachten totdat het kwik 20 graden of meer aanwijst.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

