Lifestyle zomertrend: luxueuze strandclubs in modieus jasje

De zomer vraagt om zon, zee en stijlvolle ontspanning. Wat is er nu chiquer dan een bezoek aan een luxueuze strandclub, waar vooral dit seizoen de bekendste modehuizen hun stempel drukken? Exclusieve beachclubs worden steeds vaker niet alleen een toevluchtsoord voor de elite, maar ook een naadloze verlenging van de hedendaagse mode. Welkom in een wereld waar mode en lifestyle samensmelten tot een kleurrijke, zonovergoten lifestyle ervaring.

Iconische samenwerkingen van modehuizen en strandclubs

De trend is duidelijk zichtbaar in de meest toonaangevende bestemmingen rond de Middellandse Zee. Neem bijvoorbeeld La Cabane in Marbella, een iconische strandclub die een glamoureuze make-over kreeg dankzij Dolce & Gabbana. Het Italiaanse modehuis integreerde zijn kenmerkende Blu Mediterraneo-print en mediterrane details in het design, waardoor de strandclub een adembenemend decor biedt dat pure elegantie uitstraalt.

Ook Gucci waagt zich met succes aan de geslaagde mix van zomer, zon, zee en stijl. De Loulou Ramatuelle Beach Club in Saint-Tropez is ingericht in de stijl van het maison met het iconische G-logo en trakteert strandgangers op een kleurrijke omgeving met klassieke zomerse streepjes in een palet van geel, blauw en rood. Gasten kunnen er niet alleen genieten van een cocktail met Giardino 25-touch (naar het Gucci‑cocktailbarconcept in Piazza della Signoria in Florence), maar ook shoppen in de tijdelijke pop-up waar exclusieve capsulecollecties te vinden zijn. Deze manier van beleven maakt van een dag aan het strand een fashion experience op zich.

Ferragamo en Alpemare: Italiaanse elegantie aan zee

Lifestyle zomertrend: luxueuze strandclubs in modieus jasje. Photo courtesy of Ferragamo

Een bijzondere samenwerking die deze zomer tot en met het einde van het seizoen loopt, is die tussen het Italiaanse luxehuis Ferragamo en het Italiaanse topstrand Alpemare in Forte dei Marmi. Alpemare staat bekend als beste beach club van Italië en krijgt een poëtische upgrade met cabana’s en ligbedden voorzien van zachte, rode en witte strepen en het herkenbare Ferragamo-logo allerlei accessoires: van handdoeken tot surfplanken. Deze samenwerking ademt authentieke Italiaanse stijl en kwaliteit, waarbij het iconische modehuis zijn waarden van elegantie en exclusiviteit vertaalt naar een zomerse setting met een onmiskenbare lifestyle-identiteit.

Strand wordt podium voor design en merkbeleving

Dankzij deze lifestyle trend worden stranden worden meer dan ooit podium voor design en merkidentiteit. Van de rood-wit gestreepte stijl van Ferragamo aan de Italiaanse kust tot het felgele pop-up Jacquemus-strand in Saint-Tropez en de luxe blauwe tinten van Guess op Ibiza en Sardinië. Het zijn hotspots waar de modehuizen hun DNA letterlijk afdrukken in het zand, met meubels, accessoires en zelfs spelletjes.

De trend gaat verder dan enkel een toevallige stylingkeuze. Het is een duidelijke strategie om luxueuze kortstondige escape te creëren waar mode, ontspanning en exclusiviteit samenvallen – een droom voor wie een perfecte zomerbeleving wil met een subtiele maar krachtig modieuze toets. Beachclubs worden hiermee ware lifestyle-bestemmingen, gedecoreerd door de grootste namen uit de mode, die zo hun verhaal vertellen tussen de blauwe golven en wuivende palmbomen. Dat is zomer op topniveau.

Klik hier voor modetrends voor de heren op ADVERSUS