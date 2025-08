Zo kleden modellen off-duty zich: minimalistisch, cool

Zo modellen off-duty kleden zich: minimalistisch, cool. Foto Charlotte Mesman

Als je denkt aan fashion modellen, komen meestal glamoureuze catwalk outfits en haute couture looks in je op. Maar zodra de make-up en hoge hakken uit zijn, schakelen deze fashion icons moeiteloos over naar een relaxte, minimalistische stijl die toch onvervalst cool is. Off-duty, dus buiten de spotlights, draait het bij modellen om comfort, eenvoud en nonchalante klasse.

Casual en minimalistisch

Modellen kiezen meestal voor een tijdloze, casual look die moeiteloos lijkt maar wel doordacht is. Denk aan perfect zittende jeans, basic T-shirts of tanktops in neutrale tinten en oversized blazers die een minimalistische outfit direct een stijlvolle boost geven. Leren jacks zijn ook favoriet: stoer, edgy en altijd een beetje rock ’n’ roll.

Zo modellen off-duty kleden zich: minimalistisch, cool. Foto Charlotte Mesman

Qua schoenen gaat de voorkeur uit naar sneakers met een bite, chunky boots of chique loafers — schoenen die comfortabel zijn tijdens lange dagen vol castings en shows, maar net die attitude hebben. Accessoires blijven spaarzaam; een lange ketting of oversized zonnebril is vaak het enige wat een outfit net die finishing touch geeft. Less is more, zoals ze zeggen.

Dit is typisch voor de model-off-duty stijl: een moeiteloze mix van comfort en uitgesproken eenvoud, waarin natuurlijke schoonheid en persoonlijkheid stralen zonder te veel opsmuk.

Eigen stijl: de signature touch van modellen

Lulu Tenney bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Toch durven sommige modellen verder te gaan dan het standaard minimalisme en geven ze hun off-duty look een unieke twist. Neem Lulu Tenney, het Amerikaanse model dat we spotten bij Hermès tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2025 2026. Zij combineerde een lange zwarte broek met een doorschijnende, lange zwarte jurk, zwarte schoenen en een dramatische overjas met rode bloemen. Zo bewijst ze dat je ook binnen het minimalisme je eigen stijl kunt uitdrukken: subtiel maar krachtig, edgy maar draagbaar.

Zo draag jij de model-off-duty look

Zo modellen off-duty kleden zich: minimalistisch, cool. Foto Charlotte Mesman

Wil jij die effortless modelstijl zelf neerzetten? Dit zijn de weetjes:

Investeer in goede jeans: high waist, recht of losvallend; modellen houden van comfort én stijl.

Kies basics in neutrale kleuren: een must-have voor je everyday wardrobe.

Maak het af met statement outerwear: een oversized blazer of leren jack tilt je look naar een hoger niveau.

Ga voor praktische, maar opvallende schoenen: sneakers, enkellaarsjes, loafers, boots.

Houd accessoires subtiel: een lange ketting of een trendy zonnebril kan genoeg zijn.

Voeg een eigen twist toe: een opvallende jas of aparte print maakt jouw look uniek.

De sleutel tot die iconische model-off-duty vibe? Comfort, zelfvertrouwen én een subtiele touch van eigenzinnigheid. Less is more, maar met de juiste details maak je het helemaal eigen. Dat is pas stijlvol.

