Tijdens de Fashion Weeks zien we soms een modelook die er met kop en schouders bovenuit steekt. Dit is er zo eentje.

Deze modelook is superchic en eenvoudig samen te stellen. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Fashion Weeks wemelt het rond de showlocaties van de modelooks waar je zo in zou willen weglopen, maar vaak hebben ze één ding gemeen: ze zijn té mooi, té opgeprikt om ‘echt’ te zijn. Dat komt ook omdat veel influencers door de modehuizen worden gekleed in ‘kant-en-klare’ looks van het maison. Maar soms zie je opeens een modelook die er met kop en schouders bovenuit steekt. Zo’n look lichten we vandaag uit. Het is een look die je eenvoudig zelf kunt nadoen en die bijzonder geschikt is voor een chique feest of een bruiloft.

Quiet luxury

De mood van de streetstyle look op onze foto’s is quiet luxury, stille luxe, minimalistisch maar daardoor niet minder chic. Integendeel.

Basics

De modelook bestaat uit basics en juist daarom is het gemakkelijk om zelf deze look na te doen. Wat heb je nodig?

Een blazer (die heeft iedereen)

Een klassieke of wijde broek (heb je vast ook)

Een mooie blouse of een simpel T-shirt

Met deze basics ben je al een heel eind. Zorg ervoor dat ze in onberispelijke staat zijn. Let ook op de manier waarop de blazer wordt gedragen: de mouwen zijn opgerold en omhooggeschoven maar bedekken nog net de elleboog. Hiermee voeg je een nonchalante zomerse touch aan je look toe.

Ga voor ingetogen kleuren. Voor een ultieme zomerlook kies je alle basics in het wit, maar ook met een donkere variant is deze look, zoals je ziet, mooi.

Modeaccessoires

In deze look draait het natuurlijk allemaal om de modeaccessoires. Fundamenteel is de zijden sjaal die je losjes knoopt. Een ander topelement in deze look is de bloem op de blazer. Dit accessoire maakt je look feestelijk en elegant, en is bijvoorbeeld heel geschikt voor een bruiloft of jubileum.

Supercool is de grote bril met lichte glazen. Oneindig chic en prettig voor de mensen om je heen omdat je ogen zichtbaar zijn. Juist dat maakt deze bril zo elegant.

Een Birkin bag van Hermès, zoals op de foto, hoeft echt niet, als je maar voor een klassiek model kiest. Hetzelfde geldt voor de gouden armbanden, al is een bijzondere gelegenheid wel een kans om die familiejuwelen eens te dragen. Ook de schoenen die je draagt, bepalen je look. Ga voor klassieke pumps onder je lange broek.

Make-up en haar

Deze klassieke look vraagt om klassiekers in je make-up: rode lippenstift, donkerrode nagellak. Houd de rest verder uiterst simpel en natuurlijk. Hetzelfde geldt voor je haar. Draag het eenvoudig. Breng je haar strak naar achteren met gel of een ander haarproduct en maak er een mooie vlecht of staart van.

Met deze look kan het niet misgaan. Je hebt de basics vast al in huis!

