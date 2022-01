Wat als je kuiten te dik zijn voor (sommige) laarzen?

Dit kun je doen tegen stevige kuiten

Veel vrouwen klagen over dikke kuiten. Vooral in de wintermaanden worden we maar al te vaak met de omvang van onze onderbenen geconfronteerd (helaas spreek ik hier uit eigen ervaring). Laarzen kopen is voor menigeen een drama. En zelfs door je eigen vertrouwde laarzen kun je je wel eens verraden voelen als ze opeens lijken te knellen. In de zomer daarentegen hoeven we deze ‘laarzenproef’ (gelukkig) niet te doorstaan, maar willen we graag met de benen bloot. Op één of andere manier worden we gewoon altijd met onze kuiten geconfronteerd.

Maar wat nu als je niet tevreden met je kuiten bent? Wat kun je tegen – laten we zeggen – volle kuiten doen? Niet bijzonder veel. De natuur heeft het nog altijd voor het zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat je er misschien toch nog iets vanaf kunt smokkelen.

1. Volle kuiten camoufleren

De snelste manier om je kuiten een slanker aanzien te geven, is natuurlijk ze camoufleren. Met de juiste kledingkeuze kom je al een heel eind.

Broeken: draag lange broeken die ruim en losjes rond je kuiten vallen. Vermijd skinny modellen en broeken die tot halverwege de kuit reiken (ze accentueren je kuiten juist).

Rokken en jurken: vermijd rokken of jurken op kuitlengte (net zoals de kuitbroeken accentueren ze je kuiten). Houd je van enkellange rokken dan zit je goed. Maar ook rokken op knielengte kunnen voor je werken. Als je maar voor uitwaaierende modellen of een a-lijn gaat. Door het volume rond je knieën lijken je kuiten smaller.

Hakken: hakken kunnen natuurlijk veel voor je doen (maar kunnen ook tegen je werken, lees punt 6 over hakken), maar ga niet voor al een te smalle hak. Een dikkere hak doet je kuiten slanker lijken. Draag verder geen enkellaarsjes of laarsjes halverwege de kuit, maar ga eerder voor slank afkledende laarzen tot aan de knie.

Zwarte kousen: kies in de winter bij voorkeur voor zwarte of donkere nylons (zwart staat voor slank, weet je nog?)

Laarzen: hoe breder de schacht van je laarzen, hoe slanker je benen overkomen. De afzaklaarzen volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2020 2021 zijn jouw ding!

2. Is het misschien vochtophoping?

Heb je gemerkt dat de omvang van je kuiten is toegenomen, ga dan eens na of het misschien te wijten is aan vochtophoping. Zorg er in dat geval voor dat je voldoende water drinkt, matig met zout en leg je benen ’s avonds omhoog. Kortom, doe al dingen die helpen tegen vochtophoping en raadpleeg zonodig een arts om de vochtophoping te verminderen.

3. Of is het lichaamsvet?

De omvang van je kuiten hangt natuurlijk ook van je lijn af. Heb je last van overgewicht, dan kan afvallen helpen om de omvang (die ook bepaald wordt door de aanwezigheid van lichaamsvet) van je kuiten te verminderen. Maar dat is natuurlijk niets nieuws.

4. En als het van het sporten komt?

Sommige vrouwen klagen erover dat ze van sporten dikkere kuiten krijgen. Zelf heb ik het idee dat mijn onderbenen, als ik weer ga sporten (loopband) na een lange inactieve periode, inderdaad in omvang toenemen. Om er zeker van te zijn dat het geen inbeelding is (misschien een excuus om niet te sporten!), is mij aangeraden om mijn kuiten regelmatig te meten. Overigens zijn er wel fitnessinstructeurs die erkennen dat de kuiten door intensief lopen/joggen lichtjes in omvang kunnen toenemen maar volgens sommigen zou dit effect na enkele maanden sporten weer afnemen. Verder zou het ook afhangen van het soort activiteit dat je doet. Als je je kuiten zwaar gaat trainen, is het logisch dat de spieren in omvang toenemen. Ook intensieve springbewegingen zouden een toename kunnen veroorzaken. Over het algemeen wordt aangeraden om voor low-impact activiteiten zoals zwemmen en lopen (ja toch! maar wel met een rustig tempo) te kiezen. Cardio-fitness helpt verder ook om vet te verbranden wat nuttig kan zijn als je je volle enkels ook aan (een teveel aan) lichaamsvet te danken hebt.

5. Spieren langer maken

Om je kuiten langer en slanker te laten lijken, zou je ook kunnen overwegen om je in te schrijven voor een stretching-klasje (of voor yoga of pilates). Baat het niet, dan schaadt het niet. Het is in ieder geval altijd goed om je benen (en dus ook je kuiten) na een workout te stretchen. Vraag de fitnessinstructeur om precieze en veilige instructies.

6. Hakken. Ja of nee?

Er wordt wel gezegd dat op hoge hakken lopen de kuitspieren verstevigen. Ook oefeningen die je op je tenen uitvoert, zouden hetzelfde effect hebben. Dus moeten we dan toch de hakken bannen (zie punt 1, volle kuiten camoufleren)? Aan jou de keuze.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE