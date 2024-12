Koekjes bakken voor de Kerst? Maak er dan maar Kerstengelen van peperkoek van! Enig voor in de boom of bij de thee. En lekker!

Grote kerstengelen van pittige peperkoek voor Kerstmis. Wat een heerlijk parfum brengen alle specerijen in de warme keuken teweeg. Gember, kaneel, kruidnagels en nootmuskaat vullen de lucht met een prikkelende geur. Wij maakten peperkoeken van groot en dik formaat. Ze zijn eruit alsof ze uit een ouderwetse koekwinkel komen (retro is in de mode deze Kerst!) en smaken verrukkelijk bij koffie of thee.

Kerstengelen van peperkoek voor Kerstmis

Ingrediënten

300 gram bloem

80 gram boter (op kamertemperatuur)

70 gram bruine suiker

50 ml honing

Een scheutje melk

1 theelepel sodium bicarbonaat

gemalen gember (ongeveer 1 theelepel)

gemalen kaneel (ongeveer 1 theelepel)

gemalen kruidnagels (ongeveer ½ theelepel)

nootmuskaat (ongeveer ½ theelepel)

Zout

Voor de decoratie

Poedersuiker en een scheutje melk (icing)

Suikerparels

Krentjes

Chocoladesnippers etc.

Materiaal

Grote koekvormen (engelen maar ook andere figuren)

Kwastje

Bakpapier

Oven/bakplaat/rooster

Deegroller

Bereiding

Doe de boter in een kom, zeef de suiker erbij en mix beide ingrediënten met de handmixer tot een luchtige massa. Voeg dan de vloeibare honing toe en mix alles nogmaals goed door elkaar. Doe in een tweede kom de bloem, het sodium bicarbonaat, de specerijen en het zout en vermeng deze ingrediënten met elkaar. Mix de bloem beetje bij beetje door de luchtige boter-, suiker- en honingmassa. Voeg nu een scheutje melk toe. Het deeg moet behoorlijk dik zijn. Is het te kruimelig, doe er dan nog een klein beetje melk bij.

Neem een stuk bakpapier dat zo groot is als de bakplaat en rol het deeg met de deegroller erop uit. Maak er een lap van ongeveer 1 cm van en steek de engelen (of andere figuren) met een steekvorm uit (je kunt ze ook zelf tekenen, de patronen op het deeg leggen en ze verder uitsnijden). Til het bakpapier met de uitgesneden koeken op de bakplaat en bak ze in ongeveer 10 tot 15 minuten in een voorverwarmde oven (180 graden) gaar.

Versier de koeken met krentjes, suikerparels, glazuur (dit maak je door poedersuiker met een klein beetje melk te vermengen totdat een dikke suikermassa ontstaat die zich nog wel laat uitsmeren). Het glazuur kun je ook als ‘lijm’ voor de suikerparels en andere decoraties gebruiken.