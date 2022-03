Dit is het coolste wet look kapsel ever!

Finger waves met wet look en messy knotje. Amalie Gassmann

Eén van de modeshows waar het modevolk zich extra voor uitdost, is Gucci. Rond de showlocatie kom je werkelijk van alles tegen. Het extravagante Italiaanse modehuis stimuleert de fashion peopletjes en influencers om letterlijk alles uit de kast te halen. Het was daar dat we tegen dit coole wet look kapseltje aanliepen.

Het kapseltje in kwestie bestond uit jaren ’20 finger waves in een 2.0 versie en werd gedragen door influencer Amalie Gassmann. Het ziet er heel kunstig en moeilijk uit maar dat valt reuze mee. Het enige wat je moet hebben, is een paar finger wave claws, van die lange aluminium klemmen waarmee je gemakkelijk golfbewegingen in je haar kunt maken.

Je begint zoals altijd met het preppen van je haar. Voor dit wet look kapseltje maak je je haar nat (met de plantenspuit) en vervolgens kam je er een flinke hoeveelheid gel of een glossy cream door. Je mag echt véél product gebruiken. Zelfs als je denkt dat je er enorm gel of cream in gedaan hebt, dan nog mag je er een schepje bovenop doen.

Vervolgens trek je met de punt van je kam een scherpe middenscheiding in je geprepte haar en plaats je aan weerszijden daarvan twee tot drie klemmen. Droog je haar onder een droogkap of anders met een hete föhn. Zodra het droog is, verwijder je de klemmen. De rest van je haar breng je nonchalant naar achteren en zet je in een strak knotje in je nek vast.

Het plaatsen van de klemmen vergt misschien wat oefening maar verder kan er niet veel fout gaan. Dit is echt een leuk kapsel om mee te experimenteren. Bovendien ben je met zo’n wet look kapsel helemaal in-trend want volgens de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2022 draait het allemaal om natte en glossy texturen.

