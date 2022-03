Met deze hippe hebbedingen laat je zien dat je de mode door hebt

Streetstyle mode bij Gucci in Milaan

Als nooit tevoren gaan we dit modeseizoen de bloemetjes buiten zetten. We combineren superchique outfits met cult accessoires of over de top items volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2022. Iedereen kan en mag eraan meedoen. Deze hebbedingen doen wonderen voor je look én je humeur.

Een Matrix zonnebril of shield glasses om je ogen tegen de zon te beschermen en vooral niet onopgemerkt door het leven te gaan.

of shield glasses om je ogen tegen de zon te beschermen en vooral niet onopgemerkt door het leven te gaan. Een half moon tas om je af en toe een beetje Jackie Kennedy te voelen (deze cilindervormige cult tas van Gucci uit de jaren ’60 en ’70 is de it-bag van 2022).

Gekleurde pumps om je alledaagse look een vrolijke en vrouwelijke update mee te geven.

om je alledaagse look een vrolijke en vrouwelijke update mee te geven. Een cowboyhoed voor dagen waarop je meer durft dan gewoonlijk.

voor dagen waarop je meer durft dan gewoonlijk. Een crop top , al was het maar voor dat sexy gevoel, ook al draag je ‘m verborgen onder je oversized blazer.

, al was het maar voor dat sexy gevoel, ook al draag je ‘m verborgen onder je oversized blazer. Een minirok , omdat iedereen ‘m ongeacht je leeftijd hem kan hebben (denk je dat je er te oud voor bent, ga dan voor een uitwaaierend model tot halverwege het dijbeen of kies voor een A-lijntje met hoge taille).

, omdat iedereen ‘m ongeacht je leeftijd hem kan hebben (denk je dat je er te oud voor bent, ga dan voor een uitwaaierend model tot halverwege het dijbeen of kies voor een A-lijntje met hoge taille). Een plooirok : kort of lang (een must!).

: kort of lang (een must!). Platformschoenen , of het nu om slippers, boots, mary janes, mocassins of sneakers gaat.

, of het nu om slippers, boots, mary janes, mocassins of sneakers gaat. Crocs of andere fugly shoes om je omgeving even lekker mee te shockeren (goed alternatief: sandalen met sokken).

of andere fugly shoes om je omgeving even lekker mee te shockeren (goed alternatief: sandalen met sokken). Een vlindertop voor dat jaren ’90 Britney Spears gevoel.

voor dat jaren ’90 Britney Spears gevoel. Iets met pluimen of veren omdat we daarmee allemaal een beetje Gucci zijn.

of veren omdat we daarmee allemaal een beetje Gucci zijn. Een bustie r of korset omdat er in iedereen wel een romantische geest schuilt.

r of korset omdat er in iedereen wel een romantische geest schuilt. Boxing shorts (yep, die glanzend gekleurde uitwaaierende shorts uit de bokssport) omdat ze een originele en hippe afwisseling op je (eeuwige) spijkershorts vormen.

(yep, die glanzend gekleurde uitwaaierende shorts uit de bokssport) omdat ze een originele en hippe afwisseling op je (eeuwige) spijkershorts vormen. Een oversized blazer of oversize (vintage) leren jack (ook van vriendlief) omdat elke outfit er cool door wordt.

of oversize (vintage) leren jack (ook van vriendlief) omdat elke outfit er cool door wordt. Glitter make-up om het leven te vieren.

Iets – al was het maar je nail art – in de vorm van een hart omdat lovecore een supertrend voor 2022 is.

een supertrend voor 2022 is. Tenminste één kledingstuk in een oogverblindend felle kleur omdat we van dopamine dressing allemaal blij worden.

Heb jij er al zin in? Wij wél!

