Is zo’n superkorte pixie cut à la prinses Charlène iets voor jou?

Kapseltrends lente zomer 2022. Pixie cuts. Foto Charlotte Mesman

Pixie cuts zijn geen nieuwigheid, integendeel, het zijn klassiekers. Maar natuurlijk gaat er elk seizoen een nieuw sausje overheen. Voor lente zomer 2022 zijn er grofweg drie categorieën: de pixie, de bixie en de mixie cut.

De bixie cut houdt het midden tussen een bob en een pixie cut, en is in zijn geheel wat langer. Denk aan een soort uitgegroeide pixie, niet al te volumineus maar met langere lagen (maar dus niet grotere lengteverschillen) dan de klassieke pixie.



De mixie cut is niet meer of minder dan een pixie cut met een mullet (matje). Anders dan bij de pixie en de bixie zijn de lengteverschillen tussen de laagjes hier (wel) groter en vaak ook onharmonieus, met vooral wat langer haar in de nek, iets wat niet iedereen mooi vindt.

Maar dan nu de ‘echte’ pixie. Volgens de haartrends voor lente zomer 2022 zijn deze kapsels net iets korter dan de klassieke pixie, en met niet al te veel volume. De nek is clean, de oren zijn vrij, met wat langere plukjes ervoor (de zogenaamde ‘bakkebaarden’). Van achteren is het haar opgeknipt en ook bovenop het hoofd is het haar kort. Aan de voorkant is de pixie cut van 2022 in een korte rafelige pony geknipt die je als zodanig kunt dragen, of in een zijlokje kunt stylen.

Tijdens de modeweken zagen we meerdere fashion modellen met deze korte pixie cuts maar het is prinses Charlène van Monaco die de trend bevestigt. Zij verscheen onlangs, na een lange afwezigheid door ziekte, weer voor het eerst in het openbaar, en zag er in haar hoogblonde pixie cut volgens de allernieuwste haartrends voor 2022 ultra up-to-date uit.

Overweeg jij om ook voor een pixie cut te gaan, neem dan bij je beslissing de volgende dingen mee:

Kopieer niet zomaar de pixie cut van modellen, sterren of prinses Charlène, maar kies de snit die bij jou past. Laat je adviseren door je kapper. Bedenk van tevoren dat je vaker naar de kapper zult moeten om je pixie cut bij te houden. Weet dat je je stylingsroutine en -producten zult moeten aanpassen. Hetzelfde geldt voor je make-up (wat natuurlijk ook heel inspirerend kan zijn). Het laten uitgroeien van een pixie kost tijd, maar is ook superleuk want het is een evolutie, een proces dat je door verschillende inspirerende haarlengtefasen voert. Haarkleuren/verven is enorm eenvoudig met zo’n korte haarlengte. Een kort kapsel is een boost voor je haar. Overigens hoef je niet in één keer all the way te gaan. Kom je van lang haar dan kun je ook stapsgewijs naar een pixie cut toewerken. Besef dat de mensen anders tegen je zullen aankijken als je met een pixie cut voor de dag komt. Met een pittig kort en ultramodern kapsel als dit dwing je respect en bewondering af.

Het zijn allemaal dingen om mee te nemen bij je beslissing of de pixie cut iets voor jou is, of niet.

