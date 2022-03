Dit korte kapsel is supersnoezig en iedereen kan het hebben

Haartrends 2022. Kort retro kapsel. Foto Charlotte Mesman

De haartrends voor 2022 hebben veel noten op zang: laagjeskapsels, shags, mixies (pixie cuts met matje), wolf cuts, butterfly cuts. Het kan niet op. De kapsels voor lente zomer 2022 staan in het teken van volume en beweging.

Maar laten we de klassiekers alsjeblieft niet vergeten, zoals het korte retro kapseltje dat we tijdens de Milan Fashion Week spotten en dat je op onze streetstyle foto’s ziet. Het is een vrij kort en eenvoudig kapsel met een vrouwelijke uitstraling waar je niet veel omkijken naar hebt.

Het haar is in lange lagen geknipt. Bovenop zijn de plukjes korter zodat je een ondeugend opspringend kruintje krijgt. De nek is vrij en clean, maar niet opgeknipt waardoor het kapsel vrouwelijk blijft. Ook de oren zijn vrij maar wel met lange bakkebaarden, als we dat woord voor een dameskapsel mogen gebruiken.

Van voren is het haar in een halflange, niet al te volle pony geknipt die speels opzij is gestyled.

Dit kapsel is geschikt voor elk haartype maar doet het vooral ook goed als je dun en steil haar hebt. Combineer het met een langgerekte eyeliner en ietwat dunnere wenkbrauwen (ook weer een trend!) en je hebt echt een look.

Bekijk de foto’s maar eens. Je kapper zal er vast raad mee weten.

