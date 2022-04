Of je nu lang of kort haar hebt, een pot wet look gel moet je volgens de haarstylingstrends voor 2022 toch echt in huis hebben.

Haarstylingstrends. Wet gel looks. Photo courtesy of Fendace

Banaler kan het niet: haar gel. En toch is het een haarstylingsproduct waar je in lente en zomer 2022 eer mee kunt inleggen. Op de catwalks zagen we opvallend veel wet look kapseltjes voorbijkomen. Voor kort, halflang en lang haar.

Een voorwaarde voor de wet looks voor lente zomer 2022 is dat je haar aaibaar blijft. We gaan het dus niet om ons hoofd vastplakken. Ook keiharde, onbeweeglijke lokken à la Madonna in de jaren ’80 zijn in de ban.

De meest gels en andere wet look producten hebben dit effect overigens allang niet meer, maar kies je wet look haarstylingsproduct met zorg. Mooier nog als er een gloss overheen ligt.

Verder kun je je wet look op verschillende manieren stylen. We doen je een paar ideeën van de catwalks aan de hand.

De Versace look (steil)

Haarstylingstrends. Wet gel looks. Photo courtesy of Versace

Maak je haar met de steiltang supersteil, trek dan met de punt van een kam twee zijscheidingen zodat je de voorste lokken scheidt van de rest van je haar, en kam deze lokken met een flinke dosis hoogglans wet gel naar achteren. Voor extra schwung of een ultieme party look kun je je haar van achteren verlengen met een clip-on haarstuk.

De Missoni look (gewild slordig)

Haarstylingstrends. Wet gel looks. Photo courtesy of Missoni

De Missoni look is er zo eentje van ‘ik kom net onder de douche vandaan’. Kneed de gel nonchalant in je haar zodat een vrijgevochten zomerse wet look krijgt. Het kan niet misgaan. Heb je van jezelf steil haar droog het dan eerst na het wassen met de diffuser.

De Max Mara look (supernetjes met diadeem)

Haarstylingstrends. Wet gel looks. Photo courtesy of Max Mara

Maak je haar mooi glad, trek een zijscheiding, kam gel door het bovenste gedeelte (van de haarwortels tot ongeveer je oren) en maak de look af met een diadeem.

De Fendace look (babyhair op je voorhoofd)

Op de catwalks maar ook onder de influencers zagen we baby hairs terugkomen: van die ronde krulletjes die op je voorhoofd plakken. Maak de krullen met een smalle, ronde borstel of wind ze rond je vinger en drapeer ze met gel her en der op je voorhoofd of bij je oren.

Haal die pot of tube gel dus maar weer tevoorschijn en laat je fantasie gaan voor spannende, nieuwe kapsels.

