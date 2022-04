Dit zijn de modetrends in de bruidsjurken voor 2022. Photo courtesy of Philosophy by Lorenzo Serafini

Het lijkt erop dat we weer gaan trouwen. Het aantal huwelijken in Amerika zou momenteel groter zijn dan de voorafgaande jaren, en dat is iets dat sinds de jaren ’80 niet meer is voorgekomen. Na de Covid lockdowns hebben we er weer zin in en willen we van een belangrijke gebeurtenis als onze bloedeigen trouwerij een memorabele dag maken. Daar hoort natuurlijk een onvergetelijke droomjurk bij. We doken in de bruidsmode voor 2022.

De bruidsjurken voor dit seizoen zijn schitterend, vernieuwend maar niet zonder een knipoog naar het verleden. Waar het om gaat, is dat je in iets unieks voor de dag komt. Een jurk of misschien zelfs broekpak dat ten voeten uit ‘jij’ is. Voor iedereen is er dit jaar wel iets bijzonders en passends te vinden, want de stijlen zijn enorm divers.

Bruid in jaren ’20 flapper stijl

De jaren ’20 drukken hun stempel op de bruidsmode voor 2022. Denk hierbij aan lange, slank afkledende jurken in onderjurkstijl. Als versieringen denk je er veren, kristallen en parels bij. Denk ook aan details als een blote rug. De mood is flapper, jazz, speakeasy.

Jaren ’90 minimalisme

Iedereen weet inmiddels dat de jaren ’90 een enorme comeback maken en dat geldt ook voor de bruidsjurken. Voor de ja-dag in ons leven vertaalt zich dit in minimalistische slip dresses à la Kate Moss of Carolyn Bessette Kennedy.

Droomjurken die druipen van romantiek

Sinds de lockdowns hebben we weer zin in overweldigende dingen, in magie, in romantiek. Het is dan ook geen wonder dat we weer bruidsjurken in de overtreffende trap gaan zien: prinsessenjurken met enorme pofmouwen, rijkelijk versierde lijfjes, stroken en roesjes, opbollende lange rokken en slepen. Een opvallend details zijn de megastrikken die op de rug of de heup prijken. De inspiratie voor deze jurken is? Grace Kelly of Kate Middleton.

Jaren ’60 kort met A-lijntje

Ben jij niet het witte-wolk-suikerzoete-romantiek, dan zijn de jaren ’60 bruidsjurkjes misschien iets voor jou. Het zijn korte, chique jurkjes met een elegant A-lijntje en goed gekozen details zoals steentjes langs de ronde hals.

Rok en jasje in plaats van jurk

Dit zijn de modetrends in de bruidsjurken voor 2022. Photo courtesy of Dior Haute Couture

Een andere opvallende trend in de bruidsmode voor 2022 vormen de setjes: lange rok met jasje. Superchic, minimalistisch en draagbaar. De total white modetrend in combinatie met de tailoring trend (de scherpe chique lijnen in de mode) maakt het ons op dit punt heel gemakkelijk. Er zijn ontzettend veel setjes die niet voor bruiden bedoeld zijn maar daar wel voor in aanmerking komen. En daarmee komen we meteen aan de volgende trend:

Duurzaamheid

Dit zijn de modetrends in de bruidsjurken voor 2022. Photo courtesy of Fendi

Net zoals dat voor alle andere dingen in het huidige leven geldt, duikt ook in de bruidsmode de duurzaamheid op. Steeds vaker is er aandacht voor wat er na de bruiloft, die ene, enkele, unieke dag, met de bruidsjurk gaat gebeuren. Er zijn zelfs ateliers die je bruidsjurk na de feestelijke gebeurtenis gratis vermaken tot een draagbare jurk waarin je nog vele malen zult kunnen schitteren.

Doorzichtig zoals Hailey Biebers trouwjurk

Satijn maar ook kant domineren de bruidsmode voor 2022. Sommige kantsoorten zijn vederlicht en transparant. Denk aan Hailey Bieber in haar doorzichtige bruidsjurk.

Bleekgeel, bleekblauw, nude

Wit is nog steeds dé kleur voor bruidsjurken maar we signaleren je ook de nude tinten en de bleekgele en bleekblauwe nuances die we in de bruidscollecties voor 2022 tegenkwamen.

Last but not least: de zwarte bruidsjurk

Tot slot een heftig micro-trendje dat bepaald niet voor iedereen weggelegd zal zijn: de zwarte bruidsjurk. Intens, gotisch als je wilt, of punk/rock. Of juist heel chic, net zoals Sarah Jessica Parker die in 1997 met Matthew Broderick trouwde in een zwarte baljurk.

Minder blote-voeten-bruiden

Wat ons opviel, is dat we minder boho-blote-voeten-losse-haren bruiden met boeketten veldbloemen tegenkwamen. Wij zien in de bruidsmode voor 2022 echt meer een tendens richting tailored bruidsjurken, klassieker, übervrouwelijk maar tegelijkertijd ook met unieke details als sleepjes aan de mouwen of andere innoverende vondsten, zoals de alternatieve bruidsjurken met witte cowboyboots van Philosophy by Lorenzo Serafini.

Jaren ’20 kapsels

Geen losse beach waves dus maar wel véél jaren ’20 kapseltjes: mooie bobjes, kappershoofden, fingerwaves én voiles.

