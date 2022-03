Deze kapsels voor 2022 zijn flatterend (en anti-aging). Foto Charlotte Mesman

De kapseltrends voor lente zomer 2022 hebben enorm veel te bieden. Het accent ligt dit seizoen niet op de haarstyling maar vooral op de haarsnitten. Er is op dat gebied enorm veel gaande. Kort haar is terug in de mode. Pixie cuts zijn hot, maar ook mixie en bixie cuts, dat is: pixies met een mullet (matje) en korte kapsels die het midden houden tussen een pixie en een bobkapsel. Halflange coupes zijn nog steeds dé favoriet en extralang haar tot ver over de schouders maakt een comeback. Verder zijn pony’s een must-have voor degenen die met de allernieuwste haartrends willen meedoen.

Maar welke kapsels zijn nu ook nog eens flatterend en verjongend? We zetten vijf anti-aging haarcoupes voor je op een rijtje.

Kapsel met lage zijscheiding

Kapseltrends 2022. Deze kapsels zijn flatterend (en anti-aging). Foto: Charlotte Mesman

Een lage zijscheiding is enorm flatterend. Juist omdat deze zijscheiding asymmetrisch is, verdoezelt deze haardracht onregelmatigheden in het gezicht. Als je de zijscheiding als een lok over je voorhoofd laat lopen, is het ook een optimale camouflage van fronsrimpels en kraaienpootjes.

Hoge paardenstaart

Kapseltrends zomer 2022. Deze hoge paardenstaarten geven je een VIP-look. Foto: Mauro Pilotto

Hoge paardenstaarten à la Ariana Grande zijn een ultieme haartrend voor lente zomer 2022. Een bonus is dat deze haardracht jong maakt. Dat komt door de opgaande lijnen. Alles wat omhoog gaat, staat jong en vrolijk. Neergaande lijnen daarentegen kunnen wat triest overkomen (dat neemt niet weg dat een lage knot superchic kan zijn). Voor een extra liftend effect kun je voor een strakke paardenstaart gaan.

Kapsel met gordijntjespony

Kapseltrends 2022. Deze kapsels zijn flatterend (en anti-aging). Foto: Charlotte Mesman

De hair stylisten zijn het er unaniem over eens: de meest flatterende pony is de gordijntjespony (ook wel ‘curtain bangs’). Deze pony camoufleert kraaienpootjes, maakt je gezicht optisch smaller en verzacht de gelaatstrekken. Het is een topper! Bijkomend voordeel: ben je er niet blij mee dan hoef je er niet lang mee rond te lopen want deze pony groeit snel uit (dat kan natuurlijk ook een nadeel zijn als je er wél blij mee bent).

Halflang kapsel

Haarstyling trend 2022. Bewogen bobjes! Bob kapsels met krul of slag zijn cool. Streetstyle foto: Charlotte Mesman

Vips en celebs zweren bij halflange kapsels (lob kapsels) en dat is niet vreemd want dit is veruit de meest flatterend haarlengte. Sterker nog: het is dé anti-aging haarlengte bij uitstek. Het is een vrouwelijke lengte maar niet al te lang waardoor je haar minder zwaar is, meer volume heeft en gemakkelijk te onderhouden (lees: gezond) is. De beste lengte is die net over de kaaklijn of tot halverwege de nek zodat wat slappere gelaatstrekken en nekrimpels worden verdoezeld. Ga je dan ook nog eens voor een lage zijscheiding of een gordijntjespony dan heb je het meest verjongende kapsel dat je je kunt voorstellen te pakken.

Niet al te korte pixie cut

Kapseltrends 2022. Draai de tijd terug! Foto: Charlotte Mesman

Een ander kapsel dat pittig en jong staat, is de pixie cut. Ga voor een wat langere coupe met een ‘chunky’ pony (goed tegen fronsrimpels). Het fijne van zo’n korte coupe is dat je haarkleur zich gemakkelijk laat onderhouden en dat je haar niet al teveel van het kleuren te lijden heeft.

Bekijk de kapselfoto’s voor lente zomer 2022 maar eens en maak je keuze!

TRENDYSTYLE