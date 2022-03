Weten we net wat expensive brunette is, komen de haartrends voor 2022 alweer met een nieuwe variant: expensive blonde (en duur is-ie!).

Expensive blonde is de allernieuwste haarkleur trend voor lente zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Brunette is de allernieuwste haarkleur, is het refrein van de afgelopen maanden. Alle ogen waren daarbij gericht op Hailey Bieber die haar zongekuste manen tijdens de lockdowns verruilde voor haar eigen kastanjebruine haarkleur.

Om de kleur wat diepte te geven, liet Hailey wat lichtere highlights in haar natuurlijke haarkleur zetten waardoor je de zogenaamde ‘expensive brunette’ haarkleur kreeg: een haardos met een dure uitstraling die eigenlijk helemaal zo duur niet is. Want als je je eigen haarkleur aanhoudt en die opleukt met slechts licht contrasterende highlights dan zul je er aanmerkelijk minder onderhoud aan hebben dan aan geblondeerd haar, vooral ook omdat de uitgroei heel natuurlijk is.

Chocolade cake brunette haarkleur. Foto Charlotte Mesman

Inmiddels zijn we alweer een paar stappen verder (en Hailey ook). Aan de ene kant gaan we voor chocolade cake bruine haarkleuren met een vrij egale tint (dat is de hair look die Hailey nu heeft). Aan de andere kant bewegen we ons richting lichtere haarkleuren die wel als ‘expensive blonde’ worden genoemd. En helaas ja, deze trend is duur!

Expensive blonde is de allernieuwste haarkleur trend voor lente zomer 2022. Op deze foto Olivia Palermo. Foto Charlotte Mesman

Expensive blonde is een total blonde hair look die geheel bestaat uit ultrafijne babylights. Die babylights worden in verschillende tinten geplaatst zodat je een heel natuurlijk en geraffineerd effect krijgt met een multidimensionale uitstraling. Je kunt hierbij denken aan toonaarden als goud, honing, karamel, toffee en zand.

Voor een optimaal resultaat laat je de babylights niet alleen op de bovenste haarlagen plaatsen maar laat je je kapper al je haar onderhanden nemen. Hij of zij kan daarvoor met de klassieke folies werken, of de balayagetechniek (uit de vrije hand) toepassen, of beide technieken met elkaar combineren.

Waarom het omgaat, is dat je een luxueus blond en zongekust effect krijgt met een all-over blonde uitstraling, maar dan wel heel natuurlijk met subtiele kleurnuances.

Zoals je al begrijpt, is dit arbeidsintensief en dus duur. Maar wél supermooi en zomers!

