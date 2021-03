Volgens de kapseltrends voor lente zomer 2021 gaan we ons haar weer stylen. Niet dat we dat vorige seizoenen niet deden. Aan beach waves bijvoorbeeld heb je best wat werk. Maar waar het eerst allemaal – zoals dat zo mooi heet – ‘gewild slordig’ mocht (moest!) zijn, mag het nu allemaal weer véél netter. Op sommige catwalks voor lente zomer 2021 zagen we zelfs kapseltjes waarvan elk haartje rigoureus op z’n plaats lag. Ga daar maar eens aanstaan met windkracht 10!

Maar er valt een mouw aan te passen. We hebben een aantal windproof kapseltjes en haarstijlen voor 2021 voor je opgesnord. Absoluut bestand tegen krachtige windstoten is het gelkapsel met een grote hoeveelheid superstrong gel. Dit kapsel is bovendien perfect voor als je niet aan wassen toe bent gekomen. Verder is het ook nog eens een top partykapsel (maar daar hebben we nu even niets aan). Gebruik een hoogglans gel voor een glamour effect. Breng de gel met de scheerkwast van je mannetje in royale hoeveelheden op je haar (dat je in een knot hebt gedaan) aan.

Houd je van een minder extreem kapsel, ga dan voor een paardenstaart of knot, breng je haar met een fijne kam strak naar achteren en fixeer je haar met een flinke hoeveelheid haarlak. Je kunt je haar ook was losser om je hoofd dragen, zodat je vliegende lokjes krijgt wat op zich ook een heel charmante en lieflijke hair look is.

Last but not least kun je je haar natuurlijk mooi glad stylen en het met een beanie (muts) die je stevig op je hoofd plant beschermen. Je hebt dan ook als je tegen zware wind optorst een geordende look. Om toch wat haar te laten zien, kun je één of twee kleine vlechtjes maken die vrolijk zwiepen in de wind maar die wel compact genoeg zijn om geen verwaaide indruk te maken.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Met deze kapsels voor 2021 maak je korte metten met vogelnesten op je hoofd.

