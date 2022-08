Weet je even niet wat je met je haar aanmoet? Laat je inspireren door de kapsels die we tijdens de Fashion Weeks spotten.

3x Kapsels voor een ultieme zomerlook. Foto ADVERSUS

Er komt altijd een moment dat je in de spiegel even een ander hoofd wil zien. Als dit je bekend voorkomt, dan is het tijd om van kapsel te veranderen, al was het maar voor een dag. De kapseltrends voor zomer 2022 kunnen je wellicht leuke ideetjes aan de hand doen.

3x Kapsels voor een ultieme zomerlook. Foto Charlotte Mesman

Eén van de grootste kapseltrends voor zomer 2022 is de lage knot. Een eenvoudige knot in je nek. Dat kan een warrige knot zijn maar ook een strakke knot waarbij je je haar met gel naar achteren brengt. Voor een update-to-date look draag je zo’n knot met een middenscheiding. Bij een warrige knot kun je wat lokjes rond je gezicht lostrekken bij wijze van face framing.

3x Kapsels voor een ultieme zomerlook. Foto ADVERSUS

Een ander kapsel dat zomers fris is en waarmee je altijd scoort, is de topknot. Deze knot wordt supertrendy als je je haar héél netjes met een fijne kam en haarproduct naar boven kamt en het daar strak vastbindt. Kam ook de paardenstaart met een fijne kam en haarproduct en draai er een supernette knot van waarin elk afzonderlijk haartje op z’n plek ligt. Dit is zò chic.

Verder is zo’n strakke knot ook heel anti-aging, niet alleen omdat alle opwaartse lijnen een liftend effect hebben maar ook omdat het je ogen net iets omhoogtrekt. En dat is in de eeuwige strijd tegen de zwaartekracht altijd welkom.

3x Kapsels voor een ultieme zomerlook. Foto ADVERSUS

Zomer is natuurlijk ook beach waves. Heb je even tijd, maak ga dan met de krultang aan de slag en geef je haar mooie strandkrullen mee. Wel eerst even een mousse aanbrengen zodat de krullen beter pakken. Om je kapsel extra schwung mee te geven, kun je de voorste lokken naar achteren brengen en daar met een mooie speld of strik vastzetten.