Is jouw kapsel up-to-date? Heb jij al een coupe 2022? Of lukt het je niet om in de wirwar van kapseltrends de hair look voor jouw haarlengte te vinden?

Vind de favoriete haarsnit voor jouw haarlengte. Foto’s Charlotte Mesman

De haartrends voor 2022 zijn veelzijdig. De afgelopen jaren is er dankzij de Y2K invloeden Zo. F*^%cking. Ontzetttend. Veel op haargebied gebeurd. De terugkeer van laagjes zette alle volumes en proporties op z’n kop. Maar inmiddels is het stof dat was opgewaaid weer gaan liggen en blijven er een aantal duidelijk omlijnde haartrends voor 2022 over.

Allereerst dit: de kapsels op één lengte hebben het overleefd. Wat voor een haarlengte je ook hebt, klassieke rechte kapsels zijn altijd goed.

Daarnaast kent elke haarlengte in 2022 ook een meer beweeglijke favoriete variant. Die zien er voor de verschillende haarlengtes zo uit:

Kort haar – de bixie cut

Vind de favoriete haarsnit voor jouw haarlengte. Topmodel Cara Taylor. Foto Charlotte Mesman

De bixie cut houdt het midden tussen bob kapsel en pixie cut. Het is een kort kapsel dat net iets langer en vrouwelijker is. Dit is de grote favoriet als het op korte haarsnitten aankomt. Een voorbeeld? Het kapsel van Cara Taylor. Het model stapte over van een halflange rechte bob naar een bixie.

Halflang haar – het shag kapsel

Vind de favoriete haarsnit voor jouw haarlengte. Foto Charlotte Mesman

Qua halflang haar zien we – we zeiden het al – nog steeds opvallend veel kapsels op één lengte maar wil je voor een eigentijdse jaren 2022 twist gaan, dan is een halflange shag jouw ding. Met behulp van lange lagen geef je je bob of lob kapsel beweging en volume mee. Dit kapsel is echt supercool en het proberen waard.

Lang haar – het laagjes kapsel

Vind de favoriete haarsnit voor jouw haarlengte. Foto Charlotte Mesman

Heb je lang haar en wil je geen afscheid nemen van je lange lokken, dan kun je je hair look update met gelaagde lokken rond je gezicht. Deze ingreep geeft je haar direct meer volume en beweging mee. Met een paar lange lagen ziet je coupe er al heel anders uit.

Wil je nog een stap verder gaan, dan kun je experimenteren met de butterfly cut, een twee-in-één kapsel waarbij de lagen rond je gezicht zo kort zijn als een bob en lob. Van achter blijft je haar lang en als je het samenbindt, lijkt het alsof je halflang haar hebt.

Snelle update voor elke haarlengte: de pony

Last but not least signaleren we je dat de kapseltrends voor lente zomer 2022 ook weer bol staan van de pony’s: van superkort tot lang. Is je haarlengte je lief, dan kun je altijd nog je coupe 2022 updaten met goed gekozen bangs. Wil je voorzichtig beginnen, dan kies je voor een gordijntjespony of een bottleneck pony (een gordijntjespony die bij de wenkbrauwen licht gebogen is en richting je slapen langer wordt).

Bottomline: ook zonder rigoureus de schaar in je haar te zetten, is het mogelijk om je coupe een instant 2022 look mee te geven.

