De dames van Emily in Paris zijn de ultieme trendsetters. Laat je inspireren door hun hair look. Maar vraag je eerst even af welk type jij bent: Emily, Camille of Sylvie.

Wat is jouw Emily in Paris haarstijl? Ben jij het Emily, Camille of Sylvie type? Photo courtesy of Blushes, @blusheshair

De Netflix serie Emily in Paris is een bron van inspiratie voor fashionista’s maar ook hair stylisten. Emily Cooper (Lily Collins), Camille (Camille Razat) en Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu) zijn de nieuwe influencers en trendsetters.

Hair stylist Gabriella Agrusa van Blushes, Cheltenham, Engeland, nam de kapsels van de dames onder de loep en legt uit hoe je hun looks kun kopiëren. Maar kies eerst je karakter. Ben jij eerder een Emily, of een Camille, of misschien wel een Sylvie? ‘Want je haar look begint eerder bij de persoon dan bij je haar,’ meent Ragusa. ‘Je huidskleur, de kleur van je ogen, je gelaatstrekken, maar ook je persoonlijke stijl, al deze factoren zijn bepalend voor je haarlengte en snit. Je kapsel moet bij je persoonlijkheid en je mode gevoel passen.’

Ben jij het Emily type? Deze kapsels passen bij jou

Ragusa’s analyse van Emily’s hair look luidt: Emily’s haarkleur en hair styling passen perfect bij haar gezichtshuid en gezichtvorm. Haar haar valt het best in een middenscheiding zodat het gewicht goed verdeeld is en haar symmetrische gelaatstrekken worden geaccentueerd. De natuurlijke warmbruine haarkleur doet haar hazelnootbruine ogen en haar bleke huid mooi uitkomen. Dit kapsel legt de focus op de ogen en verzacht de gelaatstrekken.

Drie kapsels die bij zware lokken en dik haar passen

1. Lange waves zonder lagen. Ga voor botte lijnen en chunky haarpunten op één lengte. Zonder lagen laat dit kapsel zich gemakkelijk stylen. Prep je haar voordat je gaat föhnen met een thermo modelling spray op handdoekdroog haar (zoals L’Oreal PLI Thermo modelling spray). Zelfs de meest onstuimige lokken laten zich met zo’n product stylen.

2. Voor meer volume kun je wat lichte lagen laten knippen zodat het gewicht van je lokken beter verdeeld wordt. Zonder zware haarpunten kun je je haar gemakkelijker meer beweging meegeven. Experimenteer met een jaren ’90 bombshell look door volume bij de haarpunten bovenop je hoofd te creëren. Als stylingsproduct gebruik je een volumizing spray.

3. Houd je niet van superlange lokken zoals Emily, ga dan voor een long bob kapsel. Neem een middenscheiding als uitgangspunt. Voor de verandering kun je je haar naar de zijkant flippen. Gewend als je haar is aan een middenscheiding zal het een mooie golfbeweging maken. Bij de hair styling streef je naar een gezonde en glanzende finish. Ragusa raadt aan om Kérastase Incroyable Blowdry eens te proberen.

Ben jij het Camille type? Deze kapsels passen bij jou

Ragusa’s analyse van Camille’s hair look luidt: Camille’s haar is puur Parisian Chic. Relaxed, casual en nooit te try-hard. Ze heeft een crèmeblonde haarkleur die perfect staat bij haar perzikcrèmeachtige huid. De match is zo goed dat je afvraagt of ze een geweldige kleurspecialist heeft of dat het natuurlijk is, meent Ragusa. De haarsnit zelf laat zich gemakkelijk kopiëren. De snit is soft en de haarpunten zijn zo geknipt dat ze een beetje een doorleefde feeling hebben.

Kapseltips voor klassiek haar als Camille

1. Dit is een klassieke Parisienne look. Je basis is gezond haar en een simpele haarsnit die je snel even föhnt en het vervolgens een paar keer voorover en naar achteren gooit zodat het valt zoals het vallen wil. Voor de hair styling breng je wat powder mousse halverwege het haar richting de haarpunten aan. Borstel je haar met een grote, platte borstel (paddle brush) of een wijde kam, en klaar ben je.

2. Experimenteer met een lage knot zoals Camille in het eerste seizoen. Het is netjes, maar niet gladjes. Een soort ‘I am on my way to the office‘-look. Voor deze look gebruik je een anti-frizz product dat je met je handpalmen over je haar strijkt om fly away haartjes te temmen. Bind je haar samen in een paardenstaart, draai die rond en zet de knot laag in je nek vast.

Ben jij het Sylvie type? Deze kapsels passen bij jou

Wat is jouw Emily in Paris haarstijl? Ben jij het Emily, Camille of Sylvie type? Photo courtesy of Blushes, @blusheshair

Ragusa’s analyse van Sylvie’s hair look luidt: Sylvie’s haar is wat dunner, en haar kapsel laat zien hoe je met de juiste haarproducten ook fijn haar bounce en movement kunt meegeven. Als we ouder worden, wordt ons haar fijner omdat ons lichaam niet meer zo efficiënt de nodige voedingsstoffen aanvoert, de groeifase van ons haar vertraagt en de haarfollikels kleiner worden. Dit is een natuurlijk proces, maar met een goede haarverzorging zoals een hoofdhuidverzorgende shampoo die haaruitval tegengaat, houd je je haar mooi. Ook een goede condition routine kan helpen (Ragusa adviseert de Kérastase Genesis lijn).

Kapseltips voor fijn haar als Sylvie

1. Vraag je kapper om onzichtbare lagen, iets wat wij kappers, aldus Ragusa, doen als we het haar in de basisvorm hebben geknipt en gedroogd, zodat we de natuurlijke textuur van het haar kunt doorgronden, en kunnen zien hoe het haar op de nieuwe haarsnit reageert. Met deze interne laagjes kun je subtiele bewegingen in het haar aanbrengen zonder dat je teveel gewicht wegneemt.

2. Als het op haarstylen aankomt, is het heel belangrijk om altijd een heat protector te gebruiken. Fijn haar beschadigt sneller omdat de lokken niet sterk zijn. Haarproducten die je haar dichtheid en volume geven zijn jouw beste vrienden. Ze zorgen er ook voor dat je haar goed in model blijft. Haal je rollers maar weer tevoorschijn. Dit is nog steeds de beste manier om zelf thuis je haar volume mee te geven. Voor een quick fix heb je vijf rollers nodig, plus mousse en een root volume spray. Maak de look af met L’Oreal Air Fix, schud je haar op en neer zodat het natuurlijk en speels openvalt, en klaar ben je!

