Al jaren vermoedt men dat de zogenaamde ‘obesogenen’ in plastic gebruiksvoorwerpen ons dik maken, maar nu lijkt er nog meer aan de hand te zijn!

Deze dagelijkse gebruiksvoorwerpen zouden ons dik kunnen maken

Niet alleen het gebruik van shampooflessen, maar ook plastic waterflesjes, voedselbakjes, babyflessen, ja zelfs keukensponsjes zouden tot gewichtstoename en zelfs obesitas kunnen leiden. Dat valt op te maken uit een recente studie van onderzoekers aan de Norwegian University of Science and Technology.

De Noorse wetenschappers ontdekten dat er plasticsoorten zijn die een mix van stoffen afgeven die in ons lichaam kunnen doordringen en onze stofwisseling kunnen verstoren met als gevolg: gewichtstoename.

De wetenschappers hebben 34 verschillende plasticsoorten op chemische stoffen onderzocht en stuitten daarbij op meer dan 55.000 verschillende chemische componenten waarvan er elf invloed zouden hebben op onze stofwisseling en ons dik zouden maken.

Al uit eerdere onderzoeken bleek dat er plasticsoorten zijn die chemicaliën bevatten die ons endocrien systeem kunnen beïnvloeden. Deze endocrien verstorende chemicaliën (EDCs) sturen onze hormoonhuishouding in de war en hebben invloed op onze vruchtbaarheid.

EDCs – onder meer bisfenol-A (BPA), ftalaten en nog meer moeilijke namen – worden in de wandelgangen wel ‘obesogenen‘ genoemd, wat op zich al een bel doet rinkelen omdat ze ervan verdacht wordt dat ze de toename van lichaamsgewicht bevorderen.

Sommige producenten zijn er al toe overgegaan om obesogenen uit hun plastic producten te verwijderen, maar als de Noorse bollebozen het bij het rechte eind hebben, dan is dat niet voldoende om gewichtstoename te voorkomen.

Volgens de wetenschappers zouden het namelijk wel eens niet de inmiddels bekende obesogenen kunnen zijn die voor gewichtstoename zorgen, maar die elf andere chemische stoffen die in plastic kunnen voorkomen.

Dit zou dus betekenen, als we het goed begrepen hebben tenminste, dat we er nog lang niet zijn en er tenminste nog elf andere stofjes uit onze dagelijkse plastic gebruiksvoorwerpen zouden moeten worden verwijderd.

Opvallend is ook dat de onderzoekers erop wijzen er met dikmakende chemicaliën in plastic bij overgewicht en obesitas nog onvoldoende rekening wordt gehouden. Daaruit maken wij op dat de impact best groot kan zijn.

Wat te doen? Dan toch maar weer die handschoenen aan als we met de keukenspons aan de slag gaan. Maar niet van plastic natuurlijk. Of misschien gewoon toch maar minder plastic in huis halen. Op zich geen slecht idee, lijkt ons zo :-)

