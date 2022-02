Geef je winter modelook een boost met wit. Volgens de modetrends voor 2022 is het nooit te somber of te vroeg voor witte kleding.

Het is nooit te vroeg in het jaar om wit te dragen. Foto Charlotte Mesman

Valt de winter je zwaar? Laat je er niet onder krijgen. Kom in actie en maak korte metten met je trieste mood. Ruim je huis op, neem je kledingkast onder handen en trek tenminste één wit kledingstuk aan.

Streetstyle mode 2022. Het is nooit te vroeg in het jaar voor wit. Influencer Erika Boldrin. Foto: Charlotte Mesman

Wit is het symbool van puurheid, het heeft een frisse, schone uitstraling. Daarom associëren we wit ook met een frisse start. Het is als opnieuw beginnen met een wit canvas. Tegelijkertijd staat wit staat ook voor hoop en vrede. Zeg nu zelf: er is geen beter moment om wit te dragen dan nu! Subiet mee aan de slag gaan!

Een witte trui, een kraakheldere witte blouse of een smetteloos wit T-shirt onder een blazer maakt al het verschil.

Streetstyle mode 2022. Het is nooit te vroeg in het jaar voor wit. Influencer Linda Tol. Foto: Charlotte Mesman

Kijk je kast er maar eens op na. Tref je er nog een witte spijkerbroek aan, of misschien zelfs een paar witte laarzen? Een wit jogging pak? Allemaal mooi meegenomen. Gelijk aantrekken!

Het is nooit te vroeg in het jaar om wit te dragen. Foto Charlotte Mesman

Een total white look is de perfecte basis voor een geraffineerde winterlook. Wit staat jong en licht in je gezicht. Kijk ook eens in de uitverkoop naar een witte winterjas. Lange, wijde modellen laten zich gemakkelijk dragen. Ze kunnen over elke outfit. Je zult het merken: als je in een nieuwe jas de deur uitstapt, kun je de hele wereld aan.

Streetstyle mode 2022. Het is nooit te vroeg in het jaar voor wit. Influencer Amalie Gassmann. Foto: Charlotte Mesman

Wit is ook de perfecte basis voor felle kleuren die volgens de kleurtherapie ook een helemaal voor je humeur kunnen doen. Bij het zien van warme, felle kleuren als rood komt dopamine, het feel good hormoon, vrij. Alle reden dus om je witte outfit af te maken met een vrolijk kleuraccent.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren tot vrolijke, mood boosterende modelooks.

TRENDYSTYLE