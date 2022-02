Zo geef je je paardenstaart een hippe twist mee

Kapsels met paardenstaarten. Doe haar ideeën op. Foto Charlotte Mesman

De haartrends voor 2022 focussen enorm op de haarsnitten. Alles draait dit jaar om haarlengtes, laagjes, volumes en texturen. Paardenstaarten en knotten lijken vergeten. En toch zijn dat de kapsels waar we uiteindelijk bijna altijd op terugvallen.

Herken je het? Draag jij je haar ook graag uit je gezicht en samengebonden in je nek of net iets hoger? Dan hebben we een paar leuke haar ideetjes voor je. Om je paardenstaart een extra twist mee te geven.

Paardenstaart met haarlok rond elastiekje

Kapsels met paardenstaarten. Doe haar ideeën op. Foto Mauro Pilotto

Het is een klassieker maar vergeet ‘m niet: de paardenstaart met elastiekje en daaromheen een haarlok. Voor een vlotte look zet je je staart halfhoog vast. Voor een glamour look föhn je je haar eerst mooi zodat je paardenstaart zacht en vol is.

Lage paardenstaart met lintje

Kapsels met paardenstaarten. Doe haar ideeën op. Foto Mauro Pilotto

Kijk eens in je naaimandje (als je dat nog hebt) of je nog lang vergeten, leuke lapjes of lintjes tegenkomt. Maak een nette, lage paardenstaart en bedek het elastiekje dan met het lapje of lintje dat je er meerdere malen omheen draait.

Wet look paardenstaart

Kapsels met paardenstaarten. Doe haar ideeën op. Foto Charlotte Mesman

Geen tijd om je haar te wassen? Los het op met een wet look paardenstaart. De middenscheiding is in 2022 een trend maar – geef het toe – een lage zijscheiding is toch echt wel heel erg cool.

Paardenstaart met een twist

Kapsels met paardenstaarten. Doe haar ideeën op. Foto Mauro Pilotto

Een extra twist geef je je paardenstaart pas mee door er een ijzerdraadje (bijvoorbeeld die van de boterhamzakjes) in mee te nemen. Bind de paardenstaart samen met een lint en geef de paardenstaart dan de vorm die je wilt!

Meerdere elastiekjes

Kapsels met paardenstaarten. Doe haar ideeën op. Foto Mauro Pilotto

Varieer op het thema door je paardenstaart met meerdere elastiekjes vast te zetten. Je kunt een deel van de paardenstaart dubbel slaan en dat vastzetten zoals op de kapselfoto. Het zijn maar ideeën. Laat je fantasie gaan.

TRENDYSTYLE