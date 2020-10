Kapsel ideeën 2020. Deze VIP-kapsels maken jou jong!

De kapseltrends voor herfst winter 2020 2021 staan in het teken van natuurlijke kapsels of uitgesproken kappershoofden. Maar niets belet je om daarvan af te wijken. Influencers, topmodellen en VIPS bijvoorbeeld varen graag hun eigen koers. En dat is meer dan logisch. Een kapsel is immers iets heel persoonlijks. Bovendien moet je haarstijl passen bij je mood, de gelegenheid en je outfit.

We zochten drie kapsels voor je uit die je op je eigen manier kunt interpreteren. Alle drie hebben ze één ding gemeen: ze maken je jong. Dat komt ten eerste door de opwaartse lijnen. Alles wat je omhoog kamt of borstelt, werkt verjongend, heeft een energieke uitstraling en staat vrolijk. In alle drie de kapsels is het haar bovendien strak uit het gezicht weggetrokken. Dat voelt soms niet echt prettig maar het heeft wel een liftend effect.

Stijlregel 1: opwaartse kapsels zijn anti-aging; neerwaartse lijnen zijn chic en elegant. Stijlregel 2: strak uit je gezicht weggetrokken haar heeft een liftend anti-aging effect.

De kapsels op de foto’s zijn eenvoudig te realiseren. Het kapsel van influencer Chiara Ferragni is een vereenvoudige versie van corn rows. Verdeel je haar vanaf de haargrens in meerdere secties, draai de lokken rond en zet ze achter op je hoofd vast met een clip.

Voor het kapsel van model en actrice Martina Colombari borstel je je haar netjes omhoog. Vervolgens zet je het vast in een hoge paardenstaart die je tenslotte ronddraait tot een knot.

Het kapsel van topmodel Natalia Vodianova vraagt iets meer handigheid. Hiervoor vlecht je de voorste lokken rond je gezicht in. Ben je niet goed in invlechten, maak dan losse vlechtjes rond je gezicht, zet ze vast met een elastiekje en trek ze naar achteren waar je ze met een speldje in de rest van je haar vastzet.

