9x Simpele dingen die je kunt doen tegen pukkeltjes

Een pukkel ontsiert je gezicht, verpest je dag en kan je zelfvertrouwen ernstig ondermijnen. Het is ongelooflijk wat een kleine huidontsteking allemaal met je kan doen!

Soms valt er niet aan te ontkomen. Pukkels en puistjes overkomen, in min of meerdere mate, iedereen. Je kunt wel dingen doen om ze zo veel mogelijk te voorkomen.

#1 Reinig je huid met delicate reinigingsproducten

Om pukkeltjes te voorkomen is het ontzettend belangrijk om je huid goed schoon te houden. Reinig je huid ’s ochtends en ’s avonds (vooral ’s avonds) met water en een delicaat reinigingsproduct om overtollig talg, smog en make-up te verwijderen. Vaak wordt er gedacht dat je acne met vrij agressief producten te lijf moet gaan, maar volgens de dermatologen zou je hiermee de talgproductie alleen maar stimuleren en dat wil je juist voorkomen. Gebruik dus delicate reinigingsproducten.

#2 Hydrateer je huid goed

Houd het vochtpeil van je huid op peil. Vooral de huid rond pukkeltjes wil nog wel eens uitdrogen. Gebruik een lichte, niet-vette hydraterende crèmes. Vermijd producten die de poriën afsluiten. Er wordt wel aangeraden om producten met petrolaten (minerale olie) en siliconen te vermijden omdat ze acne zouden verergeren (ze zouden de huid verstikken en de poriën verstoppen), maar hierover bestaat nogal wat onenigheid. Is je huid niet echt droog, dan is het in ieder geval niet nodig om een product met een minerale olie te gebruiken, maar kun je met een lichter en minder vet product volstaan. Hydrateer je huid in ieder geval regelmatig en zeker na iedere douche.

#3 Scrub je huid regelmatig

Droge velletjes en huidschilfertjes kun je één keer per week (of eens in de twee weken) heel voorzichtig wegscrubben. Gebruik een heel delicate scrub en wrijf niet te hard over gezicht.

#4 Gezond eten en een goede nachtrust

Hoewel het verband tussen bepaalde voedingsmiddelen en acne niet is bewezen (chocolade bijvoorbeeld wordt vaak genoemd als een boosdoener) is het (ook) voor je huid belangrijk om gezond te eten. Laaf je aan groenten en fruit en drink voldoende water. Vermijd gefrituurde voedingsmiddelen. Kortom, eet gezond en zorg ook voor voldoende nachtrust. Want in die uurtjes herstelt het lichaam (ook je huid) zich.

#5 Kom niet aan pukkeltjes

Raak je gezicht zo min mogelijk aan. Kom je eraan, zorg dan dat je handen schoon zijn. Knijp dus niet even snel in de trein een pukkeltje uit! Het zou verder ook beter zijn om je haar uit je gezicht te dragen zodat de lokken niet steeds over je huid zwiepen. Draag je je haar los, zorg dan dat het schoon (niet vet) is.

#6 Een schoon kussensloop

Verder is het ook belangrijk dat je regelmatig je kussensloop wast zodat je je (schone) gezicht ’s avonds op een schoon katoen te rusten legt.

#7 Controleer de houdbaarheidsdatum van je make-up en houd je kwasten schoon

Stress, hormonen, smog, maar ook sommige cosmetische producten kunnen acne veroorzaken. Bewaar je make-up daarom op de juiste manier, controleer de houdbaarheidsdatum en houd je make-up kwasten schoon. In veel make-uplijnen vind je producten om je kwasten te reinigen. Laat ze goed drogen en berg ze dan op zodat er geen stof bij komt.

#8 Pukkeltjes camoufleren

Heb je eenmaal een pukkeltje dan mag je dat best camoufleren. Backstage bij de modeshows kunnen ze dat heel goed (ja, ook topmodellen hebben pukkeltjes, vooral tijdens de modeweken, als de modellen onder stress staan).

Wij hebben de truc afgekeken: breng eerst je foundation aan (als je die gebruikt), gebruik dan een camouflageproduct in precies dezelfde kleur als je huid/foundation en tip dit product alléén op de pukkeltjes. Poeder nu je gezicht, ook de pukkeltjes, zodat het camouflageproduct dat vaak wat vetter is, goed blijft zitten.

#9 Investeer in een skincare product met BHA

Tot nu toe hebben we je doe-tips meegegeven, maar skincare is natuurlijk ook belangrijk in de strijd tegen pukkeltjes. Een huidverzorgend product op basis van BHA (beta hydroxy acid) kan goede resultaten geven. BHA is een chemische exfoliant en het werkzame stofje is gewoonlijk salicylzuur. Het werkt ontstekingremmend en heeft een antimicrobiële werking.

