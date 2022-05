Met deze pantykousen geef je je modelook een instant update mee

Ragfijne nylonkousen, stay-ups, kanten kousen, witte of technicolor panty’s. Volgens de modetrends voor lente zomer 2022 gaan we weer volop met pantykousen experimenteren.

De comeback van pantykousen. Photos courtesy of Maison Margiela, Versace, Fendi, Giambattista Valli FW 2022 2023, Max Mara Resort

Misschien heb je de heftige zwarte couture looks van Bella Hadid op de rode loper van het Met Gala 2022 bewonderd. Dan zal je niet ontgaan zijn dat haar pantykousen een flink aandeel in de sexyness ervan hebben. Tijdens het bal droeg ze kanten kousen, geaccentueerd door een veelvoudige parelketting rond haar enkel, en voor een after party happening koos ze ragfijne zelfophoudende kousen met kanten band.

Zwarte nylonkousen bij Fendi lente zomer 2022. Photo courtesy of Fendi

Ook op de catwalks zien we steeds vaker pantykousen voorbijkomen. Het mag dan de zomer van de kousloze minirokken worden (want ja, de minirok draag je bij voorkeur met blote benen), de terugkeer van de pantykous maakt het er in ons doorgaans frisse landje stukken gemakkelijker op.

Ragfijne nylonkousen

Zwarte nylonkousen zijn terug. Ze beschermen enigszins tegen de kou, en in ieder geval tegen het tentoonstellen van oncharmant kippenvel, en voegen bovendien dit seizoen ook echt iets aan je look toe. Dat zagen we ook bij Fendi gebeuren. Daar werden zwarte panty’s met spannende patronen onder doorzichtige, zwarte jurken en rokken geshowd wat interessante see-through effecten opleverde.

Dikke, (fel)gekleurde panty’s voor monochrome looks

Maar ook dikke, felgekleurde (neon) pantykousen doen dit seizoen mee. We zagen ze vorig jaar al op de catwalk van Versace en Valentino ging er voor komende winter mee aan de haal. Deze kousen zijn perfect om een total look mee te completeren. Een voorbeeld (à la Valentino)? Draag fuchsia kousen onder een fuchsia jaren ’60 mini-jurkje en maak de look van met fuchsia schoenen.

Monochrome look met pantykousen bij Valentino herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Valentino

Deze dikke pantykousen hebben het voordeel dat ze goed afkleden waardoor je je rokken of jurkjes korter kunt dragen dan gewoonlijk. Ze hebben een soort leggings-effect. Met een beetje fantasie zouden ze zelfs, onder korte tunieken, een broek kunnen vervangen.

Leggings en voetloze maillots

Over leggings (of voetloze maillots) gesproken; die zijn dit seizoen ook van de partij. We zagen ze onder meer bij Max Mara Resort voorbijkomen. Ze waren gecombineerd met sandalen (op die manier kun je toch nog je pedicure showen).

Kleurcontrasten

Overigens mag je natuurlijk ook met kleurcontrasten spelen. Je hoeft niet per se altijd voor monochrome looks te gaan. Felgroene pantykousen onder een lichtblauwe jurk – we noemen maar wat – kunnen je look nieuw leven inblazen.

Kousen en sokken

Kousen bij Dsquared2 lente zomer 2022 (links); mannensokken bij Miu Miu (rechts). Photos courtesy of Dsquared2 / Miu Miu

Ben je niet van de pantykousen, experimenteer dan eens met sokken. Ook die dragen we dit seizoen weer overal in: in hoge platformsandalen, in mocassins, in slingbacks. Welk type sokken? Dat kan van alles zijn. Mannensokken, sportsokken (ook in hooggehakte sandaaltjes), wollen slobbersokken. Aan jou de keuze.

