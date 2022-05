De nieuwe wintercollectie van Celine is überchic maar ook nonchalant

Celine herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Celine

Met de nieuwe wintercollectie van Celine onderstreept ontwerper Hedi Slimane het Franse karakter van het modehuis. Meer Parisienne dan dit kan deze collectie voor herfst winter 2022 2023 niet zijn. De looks hebben die typische je ne sais quoi-uitstraling, die chique nonchalance, die kenmerkend is voor de Parijse meisjes en dames.

Ook de showlocaties zijn op en top Parisienne. Slimane koos twee karakteristieke omgevingen voor deze ‘Dans Paris’ collectie: de pompeuze zalen van het achttiende-eeuws Hôtel de la Marine aan Place de la Concorde, en de binnenplaats van Hôtel des Invalides.

In de collectie spotten we spijkerbroeken, blazers, leren jacks, truien, trench coats en overjassen, leren kokerrokken en zwarte cut-out jurken. Het zijn – met uitzondering misschien van de cut-out jurken – basics die iedereen in zijn of haar garderobe kast zou moeten en willen hebben. Maar dan wel basics die zijn overgoten met een überchic Celine sausje.

Hedi Slimane is nooit ‘trying too hard’ maar wat hij ook showt, het is cool. De looks worden luister bijgezet door pittige accessoires, zoals sexy enkellaarsjes met hoge hak, stoere platte boots en zwarte zonnebrillen met een hoog filmsterrengehalte.

De kleuren zijn gedekt en klassiek, met uitzondering van één look die eruit springt: de rok met slangenprint die is gecombineerd met een witte trui met rode en blauwe strepen.

Let ook even op de spijkerbroeken (maar dat heb je vast al gedaan). Die hebben nog steeds een vrij hoge taille, zijn wijd of recht en slank afkledend, laten de enkel vrij en worden geshowd met brede riemen. Dit is informatie waar je vast iets mee kunt!

Bekijk de foto’s maar eens en laat je alvast inspireren. Deze collectie is zo ontzettend draagbaar en stijlvol dat iedereen er iets mee kan.

