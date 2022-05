Afvallen is niet alleen een kwestie van calorieën tellen of voedingsgroepen uitsluiten is, maar belangrijk is ook wanneer je eet.

Wist jij dat het uitmaakt wannéér je eet als je wilt afvallen?

De media mogen er dan op hameren dat we onszelf moeten accepteren zoals we zijn, inclusief (vandaar het modewoord ‘inclusivitiy‘) weelderige welvingen, buikje en vetrolletjes her en der, maar het wil er bij ons niet in dat er ook maar één vrouw is die daadwerkelijk blij als er wéér een kilo bijkomt en die broek niet meer dichtgaat.

Bovendien is er geen arts die zou aanraden om je overwicht te koesteren, geen arts die bij het zien van het drastisch uitslaan van de weegschaalnaald zegt: ‘Lieve schat, je bent mooi zoals je bent, leer jezelf nu maar te accepteren’. Overgewicht kan immers schadelijk zijn voor de gezondheid.

Overgewicht kan vele en uiteenlopende gezondheidsproblemen veroorzaken. Het merendeel daarvan valt onder het zogenaamde ‘metabool syndroom’ (MBS). Dit is een combinatie van problemen die de voorloper van diabetes kan zijn. Het syndroom geeft een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Het is dus zeker zaak om je gewicht enigszins in de hand te houden. En zo moeilijk is dat eigenlijk ook niet (sommige ernstige aandoeningen daargelaten). Iedereen kent de succesformule: ga voor een gezonde levensstijl, eet gezond, beweeg en let een beetje op de calorieën. Niet meer, niet minder. Het is een heel eenvoudig setje regels dat – en dat is het goede nieuws! – onlangs met nog een ’trucje’ is uitgebreid. Uit wetenschappelijk onderzoek zou namelijk blijken dat het ook van belang is wannéér je eet.

Een onderzoek, gepubliceerd in het medische vakblad Cell Metabolism, wijst uit dat het voor ons lichaam het beste is als we al onze dagelijkse maaltijden binnen een tijdspanne van tien uur consumeren. Laten we dit met een voorbeeld verduidelijken. Als je ’s morgens om 7 uur ontbijt en zou je dus je laatste maaltijd voor 17 uur ’s moeten nuttigen (7 + 10 = 17). Experimenten met een groep vrijwilligers (allemaal met metabool syndroom) wezen uit dat als de voorgaande regel wordt gehanteerd het lichaamsgewicht afneemt. Dit geldt met name voor het viscerale buikvet (dat buikvet dat zich rond de organen ophoopt en dat een gevaar voor de gezondheid kan vormen). Verder bleek ook dat de bloeddruk en cholesterolgehalte lager worden als je (regelmatig) binnen een tijdspanne van 10 uur eet. Opvallend is dat de deelnemers aan het experiment niets aan hun dieet veranderden en ook niet het aantal calorieën terugbrachten. De enige verandering in hun levenswijze was het tijdstip waarop ze hun maaltijden nuttigden.

Dit onderzoek opent nieuwe perspectieven voor de wetenschappers op het gezondheidsvlak maar ook voor iedereen die zijn of haar lichaam liefheeft.

TRENDYSTYLE