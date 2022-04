Winterbultjes op je huid? 9x Skin care tips bij keratosis pilaris

Heb je dat mouwloze topje of dat minirokje uit de kast gehaald (of trek je voor de eerste keer dit jaar je bikini aan), ontdek je allemaal van die ‘winterbultjes’ op je bovenarmen en benen. Hoogstwaarschijnlijk is het keratosis pilaris. Niet schrikken van deze naam. Het is niets ernstigs en er is bovendien ook iets tegen te doen.

Keratosis pilaris wordt veroorzaakt door een overmaat aan keratine in de huid (het is dus geen acné; in dat geval zijn de talgklieren overactief). De keratine hoopt zich op rond de haarzakjes. Keratosis pilaris, ook wel heel banaal ‘kippenvel’ genoemd, is erfelijk. In de winter kan het verergeren doordat je huid uitdroogt door hete douches en droge verwarmingslucht in huis. Andere oorzaken kunnen zijn: ontharen, zwangerschap of een hoog oestrogeengehalte. In kinderen komt het vaak voor. Naarmate je ouder wordt, verdwijnt het verschijnsel meestal.

Keratosis pilaris is dus volkomen normaal en onschuldig. Maar wat kun je er nu tegen doen? We willen toch allemaal met een glad en zacht huidje de zomerzon tegemoet.

9x Tips bij keratosis pilaris

Scrub je lichaamshuid 1 à 2 keer per week met een mechanische scrub, dat is een product op basis van korreltjes (dat kan ook olie met suiker uit je keukenkastje zijn).

met een mechanische scrub, dat is een product op basis van korreltjes (dat kan ook olie met suiker uit je keukenkastje zijn). Heb je keratosis pilaris in je gezicht (dit komt minder vaak voor) gebruik dan een (chemische) exfoliant voor je gezichtshuid. Salicylzuur , misschien beter bekend als BHA (betahydroxyzuur) is heel geschikt. BHA wil bovendien ook in geval van acné nog wel eens helpen.

(dit komt minder vaak voor) gebruik dan een (chemische) exfoliant voor je gezichtshuid. , misschien beter bekend als BHA (betahydroxyzuur) is heel geschikt. BHA wil bovendien ook in geval van acné nog wel eens helpen. Hydrateer je lichaamshuid rijkelijk met een vochtinbrengende crème. Elke crème is op zich al goed, maar nog beter is het als je een crème op basis van salicylzuur (of glycolzuur) gebruikt. Crèmes met ureum zijn ook uiterst geschikt voor keratosis pilaris.

met een vochtinbrengende crème. Elke crème is op zich al goed, maar nog beter is het als je een crème op basis van salicylzuur (of glycolzuur) gebruikt. Crèmes met ureum zijn ook uiterst geschikt voor keratosis pilaris. Smeer je lichaamshuid twee keer per dag goed in.

twee keer per dag goed in. Houd je gezichtshuid gehydrateerd met een lichtere, vochtinbrengende crème of lotion , wederom met salicylzuur en/of ureum.

, wederom met salicylzuur en/of ureum. Douche niet te lang en te heet.

Neem je manier van ontharen onder de loep. Vermijd bijvoorbeeld agressieve manieren als scheren en waxen.

onder de loep. Vermijd bijvoorbeeld agressieve manieren als scheren en waxen. Houd de lucht in huis vochtig (met een luchtbevochtiger of de klassieke vochtige handdoek op de verwarming).

(met een luchtbevochtiger of de klassieke vochtige handdoek op de verwarming). Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen voor je huid.

voor je huid. Houd strak vast aan je beautyroutine. Bij skin care komt het elke keer weer op één ding aan: regelmaat. Dus goed smeren! (maar natuurlijk niet teveel scrubben).

